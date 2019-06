«Mi equipo ha tenido mucha personalidad»

aníbal ortiz | CARTAGENA

Jon Pérez Bolo compareció ante los medios en la sala de prensa del Cartagonova feliz no sólo por el importante resultado obtenido por la Deportiva de cara a afrontar el partido de vuelta de la eliminatoria, sino también por el juego desplegado por su equipo, que por momentos encerró al Cartagena en su campo y se hizo merecedor de la victoria que reflejó el marcador al final del encuentro. Ni siquiera cuando algún medio deslizó que la Ponferradina había sido favorecida por la actuación arbitral perdió la compostura el técnico blanquiazul, que ya está pensando en el partido de vuelta en El Toralín.

Jon Bolo comenzó su análisis del choque ante el Cartagena diciendo que «Hemos tenido mucha personalidad durante los noventa minutos de partido. Queda el partido de vuelta y esto no está decidido, no quiero confianzas. Pido a mis jugadores que en El Toralín tengamos la misma personalidad sobre el rectángulo de juego y vayamos también a por el partido como hemos hecho hoy en Cartagena. No les hemos dejado hacer su juego y el mérito de ello es de la Ponferradina».

Respecto a la jugada de la polémica, la tarjeta roja que vio Elady Zorrilla en el minuto 77 por una entrada por detrás sobre Isi y que, además de dejar a su equipo en inferioridad numérica le impedirá jugar el partido de vuelta en Ponferrada, Bolo aseguró que «Llega bastante tarde al balón en una entrada por detrás y el árbitro ha tomado la decisión de expulsarle. Creo que es una entrada bastante dura. Si usted –en referencia a un periodista local– piensa que el árbitro ha ayudado a la Ponferradina, me da igual».

Para el entrenador blanquiazul, más decisivo que la expulsión de Elady fue el gol de Ríos Reina que devolvía la igualdad al marcador al inicio de la segunda mitad: «Ríos Reina ha hecho un golazo en el momento más oportuno. Ha sido una falta magistralmente ejecutada en un momento del partido en el que nos estaba costando, en ese instante del segundo periodo no había un dominador claro».

Por último, pensando ya en el partido de vuelta en El Toralín para el que hoy se conocerá fecha y hora, Jon Pérez Bolo mantiene su idea de no especular con los resultados y afrontarlo como si de una final se tratara: «ya sabíamos de antemano que nos enfrentamos a un grandísimo equipo como es el Cartagena. A mis jugadores les voy a decir lo mismo que les he dicho hoy: que hay que ir a ganar el partido en la vuelta del Toralín. El balance es positivo, lógicamente, nos llevamos un gran resultado de este partido de ida, pero quedan noventa minutos. El mérito de que el Cartagena haya jugado mucho tiempo en su propio terreno de juego es nuestro. Creo que el Cartagena tiene que dar un paso hacia adelante en Ponferrada porque tendrá que hacer goles si quiere pasar la eliminatoria, pero nosotros iremos a ganar el partido».

La expedición del equipo berciano llegó de madrugada a Ponferrada después de viajar en avión desde el aeropuerto de Corvera hasta León, continuando después viaje por carretera hasta la capital del Bierzo.