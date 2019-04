Una mini Liga hacia Europa

PABLO RIOJA | LEÓN

Cuatro jornadas. Eso es lo que le queda al Abanca Ademar para asegurarse su presencia en Europa la próxima temporada. Con el objetivo de ser segundos ya descartado —Bidasoa o La Rioja se llevarán casi con toda seguridad la gloria— los leoneses se conjuran ahora para sumar los ocho puntos que aún restan antes de que la Liga 2018-19 eche el cierre. No será sencillo, pero si hay un camino a seguir es el mostrado el pasado viernes frente al Barcelona en el debut de Diego Dorado como primer entrenador. Un partido vibrante que se llevaron los catalanes (30-32) pero donde los ademaristas mostraron una de sus mejores versiones del año tanto en defensa como en ataque. La templanza en los momentos importantes impidió que rescatasen al menos un punto.

Después de una semana turbulenta, en la que la directiva decidió que Rafa Guijosa no continuase al frente del equipo, el hasta ese momento segundo del técnico madrileño cogía las riendas sin complejos y saliendo a la pista del Palacio de Deportes a tutear al Barça de Xavi Pascual. Cierto que los blaugranas tenían la mente más puesta en su cruce de Liga de Europa que en León, pero se vieron obligados a tirar de algunos indiscutibles para no salir de la capital con un susto inesperado. Dorado demostró que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. Una de ellas fue poner como titular a David Fernández, que le devolvió la confianza con grandes minutos. El preparador asturiano —máximo responsable también de la cantera marista— planteó un partido tremendamente físico en ambas áreas y confía en que sea la tónica en los siguientes duelos. El primero de estos últimos cuatro enfrentamientos se producirá el sábado que viene en Cangas, que todavía no tiene la permanencia asegurada y no pondrá las cosas nada sencillas. Luego, el Abanca Ademar recibirá al Benidorm, irá a la cancha del Sinfín para acabar como locales jugando contra el Guadalajara.

No hay margen de error. Ese es el principal problema de un Abanca Ademar irregular durante toda la temporada. Un año complicado en el que los leoneses no dieron la talla ante rivales directos. Buena fue la imagen en Champions, pero aún así tampoco sirvió para meterse en la siguiente ronda. Y en cuanto a la Copa Asobal y la del Rey, en ambos torneos cortos el fracaso ha sido total, cayendo eliminados a las primeras de cambio. Aún así, Dorado confía en realizar una ‘mini Liga’ perfecta que salve la imagen de un equipo que necesitará varios refuerzos el próximo curso. A las salidas seguras de Biosca, Sebas Simonet y Rodrigo, se suman la más que probables de Pesic y Ligetvári. Sí parece que el primer fichaje del Ademar será el central chileno Erwin Feutchmann. La directiva negocia al mismo tiempo la incorporación de otro central y un pivote. También tendrá que completar la portería.

Sea como fuere, Diego Dorado demostró ante el Barcelona que tiene capacidad suficiente para liderar al Abanca Ademar. Habrá que ver quién es finalmente el elegido para el proyecto de la 2019-20.