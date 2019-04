Una mini Liga de ocho equipos para cuatro plazas

pablo rioja | león

Seis jornadas, seis finales. Eso es lo que le resta a la Cultural para dirimir su futuro en una temporada irregular donde el único objetivo real es regresar a la categoría de plata. A cuatro puntos de distancia del líder —el Fuenlabrada— los de José Manuel Aira no han sido capaces de encadenar, hasta la fecha, más de tres victorias consecutivas. Un pobre bagaje que deberán enmendar de aquí hasta el final en una mini Liga —con cuatro plazas de play off— en la que ahora mismo están implicados hasta ocho equipos. Los leoneses tienen, a priori, un calendario amable en el que recibirán a Salamanca, Fabril y Coruxo en el Reino. Y como visitantes se medirán a Burgos, Guijuelo y San Sebastián de los Reyes.

Este último es el único rival directo al que todavía tendrá que enfrentarse una Cultural incapaz de derrotar a los clubes de la parte alta. Solo rescató los tres puntos ante el Atlético de Madrid B —con Víctor Cea en el banquillo—. El resto, empates o derrotas. Aún así, los leoneses se mantienen en cuarta posición pero con la Ponferradina, Pontevedra y el ‘Sanse’ pisándoles los talones. El margen de error es mínimo. Nadie dentro del seno del equipo renuncia aún a conquistar la primera plaza, pero para eso habría que sumar los 18 puntos que todavía están en juego y esperar a que el resto tropiecen.

Una fase de ascenso por la vía rápida como ya ocurrió hace dos años cuando la Cultural regresaba al fútbol profesional de la mano de Rubén de la Barrera. Dos triunfos ante el Barcelona B culminaron un año de ensueño. Eso sería lo ideal. Sobre todo porque en caso de caer en la primera eliminatoria, el conjunto culturalista contaría con una vida extra. Pero desde la directiva hace tiempo que rebajaron las expectativas conformándose simplemente con disputar el play off, aunque se vean obligados a superar hasta tres eliminatorias a doble partido.

Otro de los males endémicos de la Cultural este año están siendo sus duelos lejos de la capital. No ganan desde el pasado 3 de marzo, cuando asaltaron el feudo del Navalcarnero (0-1). Desde entonces empataron con el Inter y cayeron frente al Fuenlabrada. El próximo examen tendrá lugar este domingo en el Plantío. Allí aguarda el Burgos, que no pondrá las cosas sencillas porque su particular campeonato pasa por rehuir los puestos de descenso a Tercera. «Ya demostramos en la ida que podemos competir de igual a igual con la Cultural», dijo ayer Aritz Borda. El central sabe que ambos conjuntos se están jugando la vida y el ambiente hostil hacia los de Aira será el que impere.

Los aspirantes

Cuando falta poco más de un mes para que la temporada regular eche el cierre, junto a la Cultural luchan por el play off Fuenlabrada, Atlético B, Real Madrid Castilla, Ponferradina, Pontevedra, San Sebastián de los Reyes y Guijuelo, e incluso todavía podría sumarse a esa terna el Coruxo. Un grupo I que algunos tildan de mediocre y otros lo ven como el más competitivo de los cuatro de Segunda B.

Para el choque frente al Burgos, Aira no podrá contar con Dioni, que continúa lesionado, ni tampoco con Saúl, Sergio Marcos ni Iván González. Hombres como Vicente Romero, Liberto o Antonio Martínez apuntan al once. En ataque, la referencia volverá a ser Aridane escoltado por Señé y Eneko Capilla.