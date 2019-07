Ministro dirige la primera sesión con la permanencia como meta

antonio salmerón | bembibre

El Atlético Bembibre regresó ayer a los entrenamientos con Fernando Ministro al frente de la primera sesión del curso para preparar a la plantilla antes de afrontar la vuelta a la competición oficial, que este año será, incluso, más exigente que el curso anterior al no haber ascendido ningún equipo del Grupo VIII. De hecho, el técnico reconoció la dificultad que encontrarán para asegurar la permanencia, objetivo principal del conjunto leonés. «Siempre es un placer encontrarse con los compañeros. Pelearemos por salvar la categoría, que no será fácil», apuntó Ministro, que una vez más deberá rearmar el bloque tras la salida de algunos jugadores importantes, aunque han cerrado varias incorporaciones de futbolistas contrastados. «Sabemos cuáles son nuestras limitaciones», recordó el entrenador del Atlético Bembibre, que ya no podrá contar con Óscar Cruz, Lucho, Dani Martínez, Brítez y Javi García. De momento tiene 18 futbolistas en plantilla. Han incorporado este año a Héctor Santín, Mori, Albertín y Mon. El equipo disputará su primer amistoso el día 27 ante el Barco. También jugarán contra la Virgen, la Cultural, el Júpiter, el Atlético Astorga y la Ponferradina B.