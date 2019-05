La montaña despierta a Landa y López

agencias | pinerolo

Otra victoria para el Bora-Hansgrohe: el ciclista italiano Cesare Benedetti ganó la 12ª etapa del Giro de Italia, ayer jueves en Pinerolo, donde el esloveno Jan Polanc (UAE Emirates) se vistió con la ‘maglia rosa’ de líder de la clasificación general. Benedetti, de 31 años, se adelantó en un pequeño grupo de supervivientes de una escapada que empezó ya en el primer cuarto de hora. Polanc, integrante de ese mismo grupo, sucede en lo alto de la general a su compañero de equipo italiano Valerio Conti.

Benedetti, profesional desde 2010, consiguió el primer éxito importante en su carrera y la tercera victoria de etapa para el equipo Bora desde el inicio de este Giro, tras los dos triunfos al esprint del alemán Pascal Ackermann. Las primeras escaramuzas entre los favoritos tuvieron lugar en la principal ascensión del día, el Montoso, la primera clasificada de primera categoría en este Giro. El colombiano Miguel Ángel López, tercero del Giro el año pasado, y luego Mikel Landa atacaron en la subida, a 37 kilómetros de la meta. Consiguieron una treintena de segundos respecto a sus rivales directos por la general. «Estoy muy contento por verme delante otra vez en la primera etapa de montaña. Recuperar algo de tiempo siempre es positivo. He visto que la gente se ha empezado a mover, ha habido un momento de parón. Teníamos a Jasha delante y me he decidido, había que intentar aprovechar esa ventaja», comentó el líder del Movistar, que ahora está a 8’31’’ de Polanc. El italiano Vincenzo Nibali mostró sus fuerzas ayer jueves, igual que el polaco Rafal Majka. El esloveno Primoz Roglic, por contra, se vio pronto abandonado por sus compañeros de equipo. Polanc, de 27 años, se vistió por primera vez en su carrera con la ‘maglia rosa’.