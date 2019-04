Morante se viste de plata

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Iván Morante cerró su presencia en uno de los torneos más prestigiosos a nivel mundial en categoría juvenil, la Dallas Cup, colgándose la medalla de plata y como uno de los mejores exponentes de un Villarreal que sólo en la tanda de penaltis cedía en la gran final frente a un Tigres que revalidaba su corona tras 90 minutos intensos y una prórroga añadida que dejaban el marcado en un 1-1. El mediocentro leonés, internacional en varias categorías de la selección española, mostraba sus galones en una cita en la que el club valenciano en el que milita representaba al fútbol español. Y lo hacía con una actuación notable que lo llevaba a la gran final en la que a pesar de ser mejor que su oponente al final el cara o cruz de los penaltis acababa con sus ilusiones de ocupar el peldaño más alto del podio como en su día hizo el Real Madrid.

Tras una fase de grupos sobresaliente en la que Morante junto a sus compañeros solventaban los tres encuentros con cierta comodidad dada su calidad (2-1 frente a los anfitriones FC Dallas), 4-1 ante el Red Bull Brasil y 2-1 con el Querétaro mexicano) , en las semifinales su víctima era el New York City al que doblegaba por 3-2, marcador que debió ser mucho más amplio para los españoles aunque el final sólo pudieron imponerse por un gol.

Ya en la final el Villarreal, con Morante nuevamente de titular, hacía frente al vigente campeón, el Tigres de México. Y su puesta en escena era más que notable dominando la primera parte en la que disponía de numerosas ocasiones. Sólo una de ellas acababa en el fondo de la red rival con el gol materializado por Diego Collado. La segunda parte iba a discurrir por el mismo escenario con el Villarreal dominando y Morante ejerciendo de referente a la hora de sacar el balón controlado y también dar pases precisos con los que sus compañeros a punto estuvieron de sentenciar el pulso.

No fue así y a falta de diez minutos el Tigres lograba igualar en el marcador en un tanto de Enrique Prieto que devolvía la igualdad y emoción a la final.

Ese empate obligaba a una prórroga en al que el Villarreal salía decidido a lograr un nuevo gol que le abriera de par en par las puertas hacia el título. Hasta tres claras ocasiones dispusieron los amarillos aunque al final todo quedaba para la tanta de penaltis en la que la suerte no estuvo de lado del leonés y sus compañeros de equipo. No obstante el sabor de boca no pudo ser mejor para un Villarreal que se estrenaba con acierto en el torneo.

El club en el que milita el mediocentro leonés se ha convertido en el quinto español en participar en este prestigioso torneo. Anteriormente lo hizo el Real Madrid (2006), Barcelona (2011), Valencia (2015) y Oviedo (2018). La Dallas Cup es el torneo internacional de fútbol juvenil más antiguo y prestigioso de los Estados Unidos. La Dallas Cup es un torneo de tremendas dimensiones que cumple 40 años y que en esta edición contó con la presencia de 248 equipos y clubes como el propio Villarreal, Liverpool, Arsenal y New York City.