Mourinho afirma que aún tiene futuro en los banquillos

Jose Mourinho niega que su ocaso haya llegado. De hecho, el técnico portugués ha asegurado un día después de ser despedido del Manchester United que todavía tiene un futuro en el fútbol. El exdelantero de los red devils, Ole Gunnar Solskjaer, le sustituirá hasta final de temporada. "El Manchester United tiene un futuro sin mí y yo tengo un futuro sin United", ha dicho Mourinho a Sky Sports.

Mourinho se ha mostrado tan desafiante como se espera de él y no quiso repasar las razones de su marcha. "¿Por qué debería compartir mis sentimientos? Se acabó. Pues ya está. He sido crítico con los entrenadores que dejan los clubs y hablan sobre lo que pasó y quién tiene la culpa. Yo no soy así. Espero que los medios lo respeten. El United ya es pasado".

MULTA A POGBA

El portugués, cuyos números de esta temporada en el United son pobrísimos, sustituyó Louis Van Gaal hace dos temporadas y media, en mayo del 2016, ganó la Europa League y la Copa de la Liga en su primera temporada. Luego, en su segunda campaña, guió al United al segundo lugar en la Premier League y la final de la FA Cup, donde fueron derrotados por el Chelsea. Sin embargo, su tercera temporada estuvo plagada de problemas dentro y fuera del terreno de juego, incluida la ruptura de su relación con Paul Pogba, quien será multado por lo que parecía una celebración en Twitter por el despido del portugués.

Mourinho ha dicho que solo se centrará en recordar lo bueno de su paso por Old Trafford. Lo hizo en un comunicado. "Me sentí inmensamente orgulloso de llevar la insignia del Manchester United desde el primer día que llegué, y creo que todos los partidarios del United lo reconocen", dijo. "Sé que todos ustedes conocen mis principios profesionales. Cada vez que se cierra un capítulo, muestro mi más profundo respeto y no hago ningún comentario sobre mis antiguos colegas. He trabajado con algunas personas maravillosas y creo que algunas serán mis amigas de por vida".