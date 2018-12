Muerta la Copa, viva la Liga

ROBERTO ARIAS | LEÓN

El partido frente al FC Barcelona del pasado miércoles supuso el punto final a la andadura de la Cultural en esta edición de la Copa del Rey, comenzando ya a pensar en la competición de la regularidad a la que volverá el próximo domingo (17.00 horas) frente al Guijuelo, en el estadio Reino de León, y ante el que ya no puede fallar, algo que está sucediendo en las últimas jornadas en las que el equipo leonés sólo ha sido capaz de sumar cuatro puntos de los quince disputados, producto de cuatro empates consecutivos y una derrota, aunque sigue teniendo los puestos que clasifican para disputar las eliminatorias de ascenso a la Segunda División al estar a sólo tres puntos de la cuarta posición y a seis de la primera, su verdadero primer objetivo para esta temporada.

Víctor Cea, como dejó patente al término del encuentro frente a los azulgranas, sólo piensa ya en preparar el partido ante un equipo charro que tiene muchos problemas para completar la convocatoria que desplazará al Reino de León ante la plaga de lesiones que asolan a la plantilla del club chacinero, como manifestó en la rueda de prensa, «sabemos que la liga es nuestro auténtico objetivo, y en lo que debemos enfocar los esfuerzos a partir de ahora en una competición, en la que nos va todo».

Además, el técnico madrileño al frente de la Cultural es también ajeno a si está o no cuestionado tras la marcha del conjunto leonés en este primer tercio de la competición regular, «nos centramos completamente en el trabajo diario porque en el momento que no hagamos eso estaremos faltando a nuestra labor por la cual nos remuneran y nos centramos exclusivamente en eso. Todo lo que no sea así será perder el tiempo».

Tras el buen papel realizado frente al FC Barcelona en estos dieciseisavos de final recién finalizados, los jugadores del club leonés y cuerpo técnico ya están centrados en el partido frente al Guijuelo, primera gran final para un equipo que está cediendo demasiados puntos en su feudo, y ante el que están obligados a volver a la senda de las victorias para aumentar su autoestima y empezar a buscar un sitio entre los cuarto primeros desde el que abordar el asalto al liderato.

Tras regresar ayer de la Ciudad Condal la plantilla culturalista gozó de un día de descanso, volviendo esta mañana (11.15 horas) a los entrenamientos en el estadio Reino de León, para cerrar la preparación semanal mañana sábado, a la misma hora, en el Área Deportiva de Puente Castro.

Recuperar sensaciones y aprovechar el descanso mental que supuso el partido de vuelta del torneo del k.o. ante los azulgranas es el gran objetivo de Víctor Cea, que también lo reconoció al término del encuentro en sus manifestaciones, «este tipo de encuentros son emocionales y nos sirven para liberar nuestras mentes de cara a preparar los siguientes partidos», estando pensando ya en dar una alegría a la alicaída afición culturalista en forma de victoria para tratar de recuperar parte de la confianza perdida.

A pesar de las bajas que arrastra el conjunto salmantino, el técnico del equipo blanco no se fía lo más mínimo de las dificultades que suele plantear.