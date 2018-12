Mundial de Clubs: Solari afirma que el Madrid siente el cosquilleo de "jugar una final"

Santiago Solari, técnico argentino del Real Madrid, reconoció que ve a sus jugadores con "el cosquilleo de jugar una final", la que les enfrenta en el Mundial de Clubs a un Al Ain al que concedió mucho mérito por llegar hasta la gran cita tras eliminar al River Plate argentino.

"Está todo el mundo muy ilusionado, con el foco puesto en la final. Son jugadores que tienen mucha experiencia en finales pero está el cosquilleo de jugar una final, pelear por un título en el que pondremos toda nuestra energía y competiremos para ganar como siempre", manifestó en el análisis de su grupo a 24 horas de la final del Mundial de Clubs.

ESTUDIO AL RIVAL

"Si el Real Madrid es un club ganador es porque se concentra y pone toda la energía en las finales. Me preocupa que estemos metidos en el partido, que cada uno esté jugando desde hoy el partido", añadió. Solari mostró su conocimiento de Al Ain tras el estudio realizado y advirtió de una acción a balón parado de la que han sacado mucho provecho en el Mundial de Clubs, con la permisividad de los colegiados.

"Ellos utilizan sus armas, intentan bloqueos, hacen falta en los corners y faltas laterales. Había tunecinos bastante enfadados y sacaron ventaja de eso también contra River. Es normal que usen todas las armas, se escondan y traten de engañar al árbitro en momentos puntuales. Haremos todo lo posible para que no suceda y todos estén muy atentos", afirmó.

NINGUNA SORPRESA

De sus rivales destacó al brasileño Caio pero en especial a su grupo. "Creo que va a tratar de jugar como viene haciendo, con solidez defensiva, tratando de aprovechar la velocidad de los jugadores de arriba como Caio y sacar ventaja de pelotas paradas, esperemos que sin bloqueos ilegales".

Para Solari no es ninguna sorpresa la presencia de Al Ain en la final del Mundial. "Esto se ha democratizado, participan todos los continentes y esta versión me parece mejor que la vieja y querida Intecontinental".

ESPERABA AL RIVER

"Sorpresas no hay, aunque esperase que River pasara, pero ha sucedido tantas veces en otras ediciones cuando no pasa lo que el público espera, que muestra que esto es más competitivo de lo que se puede imaginar. No hay casualidades", opinó. El mensaje de Solari sobre Isco Alarcón se modificó y dejó un elogio al centrocampista. "Lo vi muy bien a Isco el tiempo que estuvo en el campo en semifinales y entrenando a él en particular".

"El resto de jugadores el cuerpo técnico estamos felices cuando están disponibles la mayoría. Si además lo hacen bien, están a alto nivel competitivo, dificultan las decisiones pero se facilita el trabajo de todos a la hora de competir", sentenció.