Nacho Biosca: "Me voy del Ademar a un club europeo"

Nacho Biosca confirmó hoy su salida del Abanca Ademar a final de esta temporada. El portero asegura que "estaba muy cerca de renovar" con el club leonés pero "me ha llegado una oportunidad que no puedo rechazar".

Biosca no ha querido adelantar aún el equipo que contará con sus servicios la próxima temporada pero sí que es un conjunto europeo.

El guardameta reconoce que estaba "a punto de renovar" su contrato con el Ademar, que sería por dos años pero que "no llegamos a un acuerdo con el tema de la cláusula ". El jugador quería que fuese inferior a las pretensiones de la entidad ademarista por si venía un club importante a por él y la directiva no estaba dispuesta a bajarla más. Biosca remarca que "no es por la ficha ni la duración del contrato" el motivo para irse sino "la cláusula" y la importancia del nuevo proyecto que se le presenta.

El portero quiso mandar también un mensaje de agradecimiento al club y a la afición. "Estoy muy agradecido a este equipo y a León por todo y ojalá en el futuro volvamos a encontrarnos".