Nacho Gil: "La Ponferradina me ha demostrado que es un club top"

La Deportiva Ponferradina presentó esta mañana al extremo valenciano Nacho Gil, su último refuerzo hasta el momento para afrontar con garantías la próxima temporada en Segunda División.

Gil llega al equipo berciano tras rescindir su contrato con el Valencia CF. En sus primeras palabras como blanquiazul aseguró que "fue un paso duro dejar el club de mi vida pero vengo ilusionado después de hablar con 'Bolo', Tomás Nistal y el presidente".

El nuevo jugador está convencido de que llega a un club de garantías. "La Ponferradina me ha demostrado que es un club top, y lo que necesito ahora es esa estabilidad que el club me ha transmitido. No lo dudé a la hora de venir".

En cuanto a su nuevo equipo Nacho Gil aseguró que "es pronto para ver cosas pero en los entrenamientos se ve que el equipo es bueno y el entrenador transmite la intensidad que se necesita en Segunda División".