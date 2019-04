Nadal despide a Ferrer del Godó

El español Rafael Nadal despidió a su compatriota David Ferrer de su último Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, al vencerle en los octavos de final del torneo, por 6-3 y 6-3, en una hora y 56 minutos de partido. Dentro, me sentí alegre, con intensidad y agresividad. No necesito jugar partidos brillantes, necesito jugar partidos de un nivel bueno, y eso es lo que hice», subrayó el número dos del ránking mundial. Ferrer, por su parte, dijo que «han sido muchos años de dar todo lo que tengo, de hacer todo lo que he podido». | efe