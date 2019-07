Nadal se exhibe y se medirá a Federer en semifinales de Wimbledon

Rafael Nadal estará en las semifinales de Wimbledon, junto a Novak Djokovic y Roger Federer, los dos rivales con los que desde el inicio del torneo se presentaban como candidatos al título y junto a un invitado sorpresa, que no salía en las apuestas, Roberto Bautista. El número 2 mundial ha derribado en la pista número 1 al último bombardero que quedaba sobrevolando el All England Tennis Club al que se ha pimpuesto por 7-5, 6-2 y 6-2 en dos horas y ocho minutos.

La presencia de Nadal, campeón del 2008 y 2010, en la penúltima ronda junto a Bautista es un hito en el tenis español. Nunca en la centenaria historia del torneo masculino dos españoles habían alcanzado a la vez la penúltima ronda. Solo antes y en el torneo femenino Arantxa Sánchez y Conchita Martínez lo lograron en 1995.

Nadal ha entrado en la pista con las ideas muy claras, consciente que debía aprovechar los momentos clave para romper el saque del poderoso bombardero estadounidense, un tipo de 1,98 metros, capaz de sacar con regularidad a más de 200 km/h y que antes de entrar en la pista llevaba 100 aces en el torneo. Por eso cuando Nadal ha hecho break en el tercer juego, se le ha abierto el cielo y lo ha celebrado casi como si ganara el partido. Era el segundo servicio que alguien le rompía a Querrey en cinco partidos.

El duelo estaba centrada desde el punto de saque y Nadal ha querido demostrarle a Querrey que podía plantarle cara también con el servicio. Sus primeros tres juegos los ha ganado en blanco, para adelantarse 5-3. Pero cuando parecía que tenía en su bolsillo el set, Querrey ha conseguido la rotura (5-5). Le ha durado poco la alegría al estadounidense que, en el siguiente juego ha vuelto a cederlo y, aunque ha tenido hasta cuatro break points para arrebatárselo de nuevo a Nadal, éste ha defendido su saque, como si en ello le fuera la vida y se ha llevado el set en 58 minutos.

FEDERER LA ESPERA EL VIERNES

Nadal ha vuelto a tomar ventaja en la segunda manga con dos roturas (2-1 y 5-2) ante un Querrey que, desarmado de su mejor arma, ya andaba sin la convicción mostrada de salida. La consecución del segundo set de Nadal coincidió con la clasificación de Federer para las semifinales en las que los dos tenistas se cruzaran este viernes que el público de la pista ha aaplaudido al verlo en el marcador, incluidas la madre y la hermana de Nadal. El tenista suizo se acababa de imponer al japonés Kei Nishikori por 4-6, 6-1, 6-4 y 6-4.

Nadal, concentrado en su juego, ni se ha dado cuenta de que, después de 11 años, Federer volvería a ser su rival como cuando le ganó la final del 2008. El mallorquín ha vuelto a romper el saque de Querrey en el tercer set (1-0 y 3-1). Ya no ha habido más historia. Eso correrá a cargo del 'The Big Three' el viernes, con el permiso de Bautista.