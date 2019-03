Nadal, Federer y Djokovic se pasean en el debut en Indian Wells

Rafael Nadal (2) hizo su debut en la noche del domingo en el Masters 1000 de Indian Wells con un cómodo triunfo 6-1 y 6-1 frente al estadounidense Jared Donaldson (192), en apenas una hora y 12 minutos de juego. Roger Federer (4), por su parte, venció al alemán Peter Gojowczyk (85) por 6-1 y 7-5 mientras que el número 1 del mundo, Novak Djokovic, derrotó al norteamericano Bjorn Fratangelo (128) por 7-6 (5) y 6-2. Todos pasan a la tercera ronda en la lucha por el título. Entre los tres tenistas suman 92 trofeos de Másters 1000 con el español como máximo ganador con 33 títulos. El serbio tiene 32 y el suizo, 27.

En el partido de Nadal ante Donaldson, el español fue ampliamente superior y no tuvo ninguna complicación para derrotar al joven americano, que llegó al torneo como invitado, y de esta forma tomar confianza en su camino para alcanzar su título número 34 de Masters 1000 como profesional y su cuarto campeonato de Indian Wells.

Próximo rival, el argentino Schwartzman

El mallorquín acabó el partido con 59 puntos ganados amte 35 de Donaldson y logró quebrar cinco veces en seis oportunidades. "Me he sentido muy cómodo en la pista, he tenido buenas sensaciones y eso es lo importante en el inicio de cualquier torneo", declaró Rafa a pie de pista luego del triunfo.

El próximo rival del español será el argentino Diego Schwartzman (26), quien ganó en la segunda ronda a otro español, Roberto Carballés (111), también sin mucho desgaste por 6-3 y 6-1.

En cuanto al suizo Roger Federer, no dio opción a la sorpresa a pesar del empuje de Peter Gojowczyk en el segundo set. 6-1 y 7-5 le dieron la victoria a 'su majestad' en una hora y 19 minutos para avanzar así en este certamen que supo ganar cinco veces.

Federer, que fue finalista el pasado año pero perdió ante el argentino Juan Martín del Potro (5), tuvo un arranque arrollador aunque, en el segundo parcial, tuvo que imponerse con su figura y experiencia para levantar una ventaja de 4-1 y el saque en mano a favor del alemán. El suizo reaccionó a tiempo y pudo equilibrar las cosas para luego quebrar el saque de su adversario en el undécimo 'game' y llevarse el encuentro.

Duelo suizo

Ahora habrá un choque de suizos en tercera ronda. Federer y Wawrinka (40) se enfrentarán en un duelo que promete ser brutal. Stanilsas viene de vencer al húngaro Márton Fucosvics (31) por 6-4, 6-7 (5) y 7-5.

El serbio Novak Djokovic, por su parte, también conquistador en cinco oportunidades del Másters 1000 californiano, hizo lo propio para imponerse a Bjorn Fratangelo por 7-6 (5) y 6-2. Un disputado primer set en el que el Nole dejó en claro que es el número 1 del mundo y una segunda manga accesible en el cuál aprovechó el desgaste de su rival, para llevarse la victoria en casi una hora y media de juego.

El martes se enfrentará, por un lugar en cuarta ronda, ante el alemán Philipp Kohlschreiber (35) después de que este derrotara al australiano Nick Kyrgios (33) con un doble 6-4 en la segunda fase del certamen.