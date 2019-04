Nadal gana pero sigue descontento con su juego

Rafael Nadal ya está en las semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell. Después del susto del primer día y de la despedida de David Ferrer, el campeón del torneo ha entrado en la penúltima ronda tras deshacerse del alemán Jan-Leonard Struff por 7-5 y 7-5, con más dificultades de las que es habitual ver al manacorense en su territorio y en su pista.

El poderoso servicio de Struff (número 51 mundial) que ha marcado 9 'aces' y primeros servicios por encima de los 200 Kms/h le han permitido mantener el pulso ante el número 2 mundial, aunque en los momentos decisivos su poderoso saque le ha traicionado. Struff ha conseguido reducir la ventaja de salida de Nadal (3-1), cuando le ha roto el servicio a los 13 minutos, para igualar el marcador (4-4). Nadal ha mostrado sus dudas ante un rival contra el que nunca antes había jugado y que venía de eliminar en la ronda anterior al griego Stefano Tsitsipas (número 8 mundial).

'OVERBOOKING' EN LAS GRADAS

Nadal, de todas formas, sin estar en su mejor momento, ha sabido controlar a un jugador, muy agresivo con su tenis, que no daba ritmo, para romper su servicio en los momentos claves. Así se ha apuntado el primer set, rompiendo el saque de Struff en blanco. Y en la segunda manga ha vuelto a arrebatarle el servicio al alemán en el que ha sido el último juego del partido, con un 'passing shot' espectacular, que ha levantado al público que abarrotaba las gradas de la pista central en la que caben oficialmente 8.126 espectadores. Muchos aficionados estaban sentados en las gradas por el 'overbooking' para seguir el partido.

Nadal, que este sábado podría cruzarse con el austriaco Dominic Thiem que jugaba en el último partido ante el argentino Gudo Pellao, no ha quedado contento del partido y ha pedido a Moyà marchar a una pista de calentamiento para encontrar el ritmo que no tenía en la pista ante Struff. "Ha sido un partido complicado, me ha faltado ritmo. Struff metía mucha presión, pero yo no encontraba las mejores sensaciones al no tener ritmo", ha valorado a la salida de la central del RCT Barcelona.

La otra semifinal enfrontará al japonés Kei Nishikori ante el ruso Danil Medvedev, después de que este viernes se deshacieran, respectivamente de al granadino Roberto Carballés por 6-4 y 7-5 y al chileno Nicolás Jarry por 6-3 y 6-4, los dos 'lucky looser' que habían llegado a los cuartos de final.