Los NBA aterrizan en la selección

MOLI | MADRID

Los jugadores NBA de la selección española, Marc Gasol, Willy y Juancho Hernangómez y Ricky Rubio ya están al cien por cien a las órdenes del técnico Sergio Scariolo, después de haber superado las restricciones impuestas por su competición para estos primeros días de concentración con la selección española.

En estos días pasados los jugadores NBA no podían tener doble sesión de trabajo, pero ya estarán a disposición del entrenador en las mismas condiciones que el resto. El calendario de preparación de la selección se ha hecho intentando cuadrar las necesidades del equipo, entrenamientos, partidos, viajes, etc., con las normas que deben cumplir los jugadores del otro lado del Atlántico, «algo que no ha sido sencillo», según se comentan desde la Federación Española.

Ayer lunes el equipo cumplió su sexta sesión de trabajo y ya se pudo ver a los dieciséis jugadores ultimar la preparación con ejercicios de tiro en la pista.

La selección recibió la visita de Raúl López, exbase internacional, que esta última temporada ha sido asistente técnico en los Utah Jazz.

España, Costa de Marfil, Filipinas y República Democrática del Congo disputarán el 9 y 10 de agosto en Málaga un torneo de preparación para la Copa del Mundo de China 2019, presentado ayer por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y por el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa.

El Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de la ciudad costasoleña será el escenario de este torneo que abrirán el viernes 9 de agosto las selecciones de Filipinas y República Democrática del Congo a las 19.30 horas, tras lo que a las 22.00 se enfrentarán España y Costa de Marfil.

Al día siguiente, los ganadores de las semifinales disputarán la final a las 22.00 horas y a las 19.30 horas el tercer y cuarto puesto.

Málaga, con el apoyo del Ayuntamiento, Diputación Provincial y Junta de Andalucía, contará con la presencia de España, ya que solamente Pamplona y Madrid como ciudades españolas, albergarán amistosos de la selección antes del Mundial de China.

España acudirá a Málaga con jugadores de la NBA como Marc Gasol, Ricky Rubio o los hermanos Hernangómez, Juancho y Willy; además de los madridistas Rudy Fernández y Sergio Llull y, el escolta del Unicaja Jaime Fernández.

Las entradas para presenciar el torneo oscilan entre los 18 y los 40 euros.