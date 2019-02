ROBERTO ARIAS | LEÓN

Tras el nuevo empate cedido en el Reino de León frente al Unionistas de Salamanca, en un partido para el olvido, José Manuel Aira, entrenador de la Cultural, apela a la fortaleza del proceso de mejora para reconducir una situación que empieza a tornarse complicada para conseguir al menos el objetivo de clasificarse para disputar las eliminatorias de ascenso a la categoría de plata del fútbol español. El partido de mañana (17.00 horas) ante el Unión Adarve, que debe suponer un punto de inflexión en la trayectoria del equipo, el preparador culturalista asegura que el trabajo realizado está siendo muy positivo, aunque los rendimientos no estén alcanzando las cotas perseguidas. Ahí es donde el técnico berciano realiza una profunda autocrítica, subrayando la importancia de modificar algunos aspectos que están resultando insuficientes para conseguir la tan ansiada victoria: «Tenemos que intentar la mejora en muchos detalles. Tenemos la voluntad de jugar y ganar bien. Para ello necesitamos noventa minutos de efectividad. Necesitamos crecer en todos los aspectos, de momento no nos está sirviendo lo hecho para ganar».

Sobre el equipo madrileño Aira manifestó en la rueda de prensa previa que: «Espero un Unión Adarve intenso, que propone y hace daño con balón. Vamos a intentar tener la posesión el mayor tiempo posible. Debemos buscar nuestros escenarios más favorables, y aprovechar nuestras ventajas. Nunca valoramos escenarios negativos de inicio. Si sucede, tenemos capacidad de sobra para adaptarnos y resolver las situaciones. Tenemos que tener la personalidad suficiente para darle la vuelta al partido», dijo.

Para el técnico culturalista las áreas están siendo el gran problema del equipo: «Nos penalizan ciertas situaciones que debemos resolver en las áreas. Son jugadas en las que tenemos la responsabilidad de trabajar más y mejor. Esos detalles que nos ofrecen los contrarios, tenemos que trasladarlos con eficacia. La última decisión la tiene el jugador, pero debemos darle toda la información posible para que pueda elegir con las mayores garantías», manifestó.

Aira podrá contar con todos sus efectivos, aunque la presencia de Vicente y Borja San Emeterio no es segura su participación: «Tratamos de ofrecer soluciones a todo lo que nos ofrece el equipo. Vicente está con el equipo, y Borja podría entrar también en la lista. El hecho de doblar sesiones no significa mala situación física. Se dirigen a diferentes objetivos. Los datos físicos son excelentes. En cuanto a distancias recorridas, y a distancias en alta intensidad, los datos son muy buenos. Todo eso refleja un gran trabajo realizado. No podemos valorar aspectos aislados, es un compendio de muchas cosas», dijo.

Aira respecta mucho a su rival: «El Unión Adarve fuera de casa se comporta como un equipo muy competitivo. Resultados cortos, y muchas opciones siempre ante rivales importantes. Estamos ante un equipo que genera con balón y que siempre compite. Un bloque trabajado y que dificulta. Debemos trabajar con eficacia todas esas situaciones que nos vienen penalizando».