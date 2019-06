«Neymar quiere volver al Barça»

f. a. | barcelona

El vicepresidente azulgrana Jordi Cardoner dijo ayer que entiende que el brasileño Neymar da Silva Santos se haya planteado la posibilidad de regresar al Barça porque, dijo, «como aquí, en el club y en la ciudad, no se está en muchos sitios».

El directivo acudió a la sala de prensa del Camp Nou para informar del estado del área social de club, que está a su cargo, aunque el momento más interesante llegó cuando se instó a Cardoner a hablar de la actualidad del mercado azulgrana, a pesar de que el vicepresidente advirtió de que no quería abordar esta materia.

«Estamos en el periodo de ilusión en el que se oyen nombres y al socio le apasiona (pensar) que habrá contrataciones. Nosotros estamos para administrar este equilibrio: necesidades y dinero», apuntó el vicepresidente. «Probablemente Neymar quiera volver. Pero nosotros no nos hemos planteado este tema en junta directiva. Por parte de los medios se ha acelerado una noticia que los que tenemos que decidir no sabemos si llegará a o no a buen puerto. Ahora no estamos fichando a nadie», advirtió.

Por otro lado, el club confirmó ayer la contratación del meta del Valencia Norberto Murara ‘Neto’, que firmará por cuatro temporadas a cambio de 26 millones de euros más nueve millones en variables, una operación que se produce el día después del pase de Jasper Cillessen al cuadro che.

El coste de la operación de Cillesen se cifra en 35 millones de euros, el de Neto es similar si se cumplen la totalidad de variables (nueve millones).