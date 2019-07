Nike retira unas zapatillas por una polémica con la primera bandera de EEUU

La compañía multinacional Nike decidió cancelar el plan de lanzar una nueva zapatilla deportiva con la versión original de la bandera de Estados Unidos después de pedírselo el polémico jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, según el periódico "The Wall Street Journal".

The Air Max 1 USA "Betsy Ross Flag" edition #Nike was going to sell before Kaepernick stepped in. pic.twitter.com/qYSZbeEVCK