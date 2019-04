«No está encima de la mesa seguir al frente del equipo el próximo año»

PABLO RIOJA | LEÓN

Hace poco más de siete días nadie hubiera aventurado —ni él mismo— que tendría que ponerse al frente del banquillo del Abanca Ademar. Y menos en una semana en la que los leoneses debían medirse a todopoderoso Barcelona de Xavi Pascual, probablemente «el mejor equipo del mundo» hoy por hoy. Pero la salida de Guijosa le brindó una oportunidad única de reivindicarse. Y el primer examen lo ha pasado con nota. Siempre sereno —al menos de puertas para afuera— y acostumbrado a trabajar en la sombra, Diego Dorado dirigirá a los leoneses hasta que finalice la presente temporada. Luego seguirá vinculado al club un par de temporadas más.

—¿Hay alguna opción de que siga como primer espada el próximo año?

—El club cuenta conmigo como segundo entrenador y responsable de la cantera. Eso es todo. No me planteo seguir al frente del primer equipo porque ese asunto no está encima de la mesa ahora mismo.

—¿Pero le gustaría?

—Es que no lo valoro.

—Hay jugadores como Acacio Marqués, que ya han dicho públicamente que su continuidad sería «una gran opción».

—Lo agradezco, pero insisto, como no es una opción, no entro a valorarlo.

—¿Esperaba el buen partido de los suyos frente al Barcelona después de todo lo sucedido con Rafa y la mala racha que traía el equipo?

—No tuvimos mucho tiempo de reacción pero sí lo preparamos a conciencia. Sacamos buenas sensaciones del encuentro a pesar de que sabíamos que iba a ser muy difícil porque delante estaba el mejor equipo de mundo ahora mismo. Como ya dije en la previa, nos penalizaron mucho esos pequeños detalles de competición que con el Barça no te puedes permitir.

—Visto desde fuera sorprendió la titularidad de David Fernández y el buen rendimiento que ofreció.

—Sebas estaba tocado y le dimos la oportunidad. Lo cierto es que cuajó una gran actuación y me alegro por él y por la aportación que le dio al equipo.

—Entrar en Europa sigue siendo el objetivo. ¿Lo ve posible aún?

—Sí, pero ya no hay margen de error. Tenemos que sumar los ocho puntos que aún hay en juego y esperar que nuestros rivales fallen. No hay otra opción.

—Pero hablar de ‘Champions’ es una utopía ya...

—El club debe de estar en Europa independientemente de la competición. A nadie se le escapa que alcanzar la Liga de Campeones es muy difícil. Pero tampoco la EHF se antoja sencilla. Nosotros debemos ir a lo nuestro y competir al máximo. Solo pienso en sumar ocho puntos de ocho posibles.

—¿Cómo se han tomado los jugadores la salida de Guijosa?

—Son situaciones que a veces se dan y hay que adaptarse. En el vestuario hemos hablado de estar centrados y de que ahora más que nunca hay que tener visión de futuro. Cada uno debe hacer autocrítica y ver cómo está ahora mismo. Desde la directiva también hay un mensaje de unidad y agradecemos el apoyo de la afición. El viernes ante el Barça estuvieron enormes.

—¿Cree que el Ademar necesita una revolución en su plantilla para la próxima temporada o simplemente han de retocarse algunas posiciones?

—Para el año que viene será otro cantar. Además es algo que debe decidir el próximo entrenador con la directiva.

—Los cadetes han vuelto a cosechar otro éxito más. Juanín ya advirtió que es una generación con mucho futuro. ¿Ve a algunos de esos jugadores en la élite pronto?

—Los cadetes están dando muchas alegrías. Pero habrá que ver la progresión, porque llegar a la élite es muy difícil. Hay que tener paciencia y no presionarles más de la cuenta. Lo importante es su formación.