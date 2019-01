«No hay excusas para no ganar»

José Manuel Aira asegura que la Cultural no puede fallar frente al filial amarillo. LOF -

ROBERTO ARIAS | LEÓN

La Cultural realizó en la tarde de ayer el último entrenamiento y hoy partirá hacia tierras canarias para enfrentarse mañana (13.00 hora peninsular) a Las Palmas Atlético, en un partido clave para el devenir más inmediato del equipo leonés en la competición regular liguera.

José Manuel Aira, entrenador culturalista, asegura que «no hay excusas para el equipo», y apunta a que «el grupo deberá adaptarse por completo a todas las circunstancias de juego y desplazamiento a fin de prolongar la dinámica de juego y resultados».

El técnico blanco valora de esta manera los nuevos fichajes del equipo: «Borja es un jugador polivalente y con experiencia amplia. Nos da cosas diferentes. Pablo es un tipo de central que puede darnos mucho, muy contundente. Lo importante es tener a todos. El equipo está preparado para seguir creciendo y mejorando con el paso de los partidos».

Aira asegura que la marcha de los equipos no importa a la hora de encarar un partido: «Las dinámicas no importan. Las Palmas Atlético es un equipo con capacidad, que tiene aspectos importantes de cara a la competición y que puede verse reforzado. Hay que dar prioridad al nosotros, frente al yo. El compromiso del equipo es total, todos conocen el objetivo y lo que les puede reportar. Saben que el esfuerzo y el trabajo es irrenunciable».

Sobre las bajas para afrontar el encuentro el técnico berciano dijo: «Las bajas restan posibilidades, pero tenemos una plantilla amplia y de mucho talento. El equipo no tiene porqué verse afectado».

Aira no quiere excusas ante el choque de mañana: «Los viajes pueden tener alguna complicación. Y allí tenemos la dificultad de un campo muy abierto, con mucho aire, y una superficie especial. Pero no hay excusas para no lograr lo que buscamos».

El entrenador del equipo blanco asegura que los nuevos están ya a su disposición, siendo muy probable que entren en la convocatoria para Las Palmas, y valoró también el trabajo de Andy Kawaya, que está ejercitándose a sus órdenes: «La gente nueva está a disposición del equipo. Andy tuvo experiencias últimas negativas, pero buenas condiciones. Queremos verlo, lleva mucho tiempo parado, y hay que valorar lo que nos puede dar», dijo.