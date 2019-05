«No hay motivos para desconfiar de Aspire»

PABLO RIOJA | LEÓN

«Tranquilidad» y «confianza». Esas son las dos palabras que desde la Cultural le han trasladado en los últimos días a las peñas después de que se hiciese público que Aspire está buscando ‘un compañero de aventuras’ con quien compartir los elevados gastos que genera el club —alrededor de cinco millones de euros esta temporada— e incluso su deseo de salir poco a poco de la entidad. «Lo que los propietarios nos han trasladado siempre es que su proyecto es a largo plazo», remarca Marcelino García, presidente de la Federación de Peñas culturalistas. «Hasta la fecha no ha habido motivos para no creer en su palabra» —insiste— así que «mientras no haya nada oficial, nadie debe alarmarse».

En ese sentido, el club emitió ayer un comunicado donde confirma que «el máximo accionista del club, Aspire Academy, seguirá apostando por la Cultural y Deportiva Leonesa al término de la presente temporada, manteniendo su presencia y soporte de manera inequívoca. El compromiso y apoyo es absolutamente firme, como así viene siendo desde su entrada en esta institución, siempre enfocando esfuerzos hacia el crecimiento y mejora del club».

Lo que en ningún caso desmienten desde la cúpula es la intención de la academia catarí de desprenderse de parte de su accionariado si llegan uno o más socios ni tampoco que, de no subir a Segunda División este mismo año, la inversión destinada al primer equipo en la 2019-20 será sustancialmente menor. Hay quien habla de que se reduciría a la mitad. Y es que la apuesta de Aspire por la Cultural ha sido máxima desde le principio, pero condicionada a los resultados. Importa —y mucho— que el equipo milite en el fútbol profesional porque si no su presencia como marca se devalúa. La categoría de plata es lo mínimo que exigen —no es cierto que dé lo mismo estar en Segunda B— por eso tras el fiasco que supuso descender, los esfuerzos se centraron en regresar cuanto antes para que el proyecto continúe resultando rentable. De ahí el esfuerzo hecho este año en confeccionar una plantilla de garantías que ni mucho menos está cumpliendo con las expectativas.

Los resultados del fin de semana anterior —pese a la derrota de los de Aira en Guijuelo— le han dado una vida extra a la Cultural para seguir soñando con el play off. Pero lo cierto es que ya no dependen de ellos mismos. Necesitan sumar los nueve puntos que aún hay en juego y sobre todo que el Real Madrid Castilla no logre más de cinco. También tendrá que fallar el Pontevedra. La gesta se antoja harto complicada, pero mientras haya posibilidades nadie se rinde. Otra cosa será si se consuma el fracaso. Entonces habrá que ver si la paciencia prometida es real.