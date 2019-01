«No me importa renovar uno o dos años si la oferta es buena»

PABLO RIOJA | LEÓN

Rafa Guijosa continúa sin tener una oferta de renovación del Abanca Ademar sobre la mesa. Pese a que el técnico y la directiva del club leonés se vieron las caras antes de Navidad, lo cierto es que solo hablaron de las perspectivas económicas y deportivas para este año sin sentarse a negociar el próximo contrato del preparador madrileño. Como ya adelantó este periódico, la intención de la entidad es ofrecerle dos años más —hasta 2021—, algo que al máximo responsable del vestuario —que acaba su vinculación con el conjunto ademarista esta temporada— no le preocupa. «No me importa renovar uno o dos años siempre que la oferta y las condiciones sean buenas», remarca.

«Por ahora lo de las dos temporadas que se ha publicado no me parece ni bien ni mal, porque lo único cierto es que a día de hoy no tengo una oferta concreta, ni deportiva ni económica. Lo único que puedo decir es que estoy contento con las intenciones que tiene la directiva y la predisposición para que continúe». Guijosa insiste en que quiere seguir así que «estamos llamados a entendernos». El presidente del Ademar, Cayetano Franco, mantiene que una vez acaben las fiestas tratarán de cerrar el asunto de la renovación, pero Rafa advierte de que aunque no tiene prisa, quiere «el tiempo suficiente para meditar la oferta» y no verse obligado «a dar una respuesta inmediata».

«No tengo prisa por renovar, eso lo tuvo la directiva el año pasado con la continuidad de las jugadores. En ese momento no tomé decisiones deportivas porque tenía un año más de contrato y tuve que hacer el equipo para esta temporada», recuerda.

Las otras negociaciones

El proyecto deportivo volverá a ser capital para que Guijosa diga sí a continuar en la disciplina leonesa. Al margen de su contrato, el club tendrá que sentarse a negociar con Acacio, Pesic, Biosca y Juanín. Todos terminan contrato en junio y la prioridad es atarlos cuanto antes. «Ahora mismo el equipo está hecho y el club tiene claro por dónde deben ir el tema de las renovaciones. Poco o nada se podrá fichar el próximo año», adelanta el entrenador. «Ellos saben lo que me gusta, quiero que los jugadores que acaban contrato estén la próxima temporada». En el caso de Acacio Marqués y Nacho Biosca «no es que quiera que sigan, es que deberían seguir por el rendimiento que están ofreciendo. Pero no pongo ninguna condición para firmar, no puedo ponerlas cuando aún no sé si voy a continuar».

Numerosas bajas

En lo que al aspecto meramente deportivo se refiere, el equipo regresará a los entrenamientos el próximo martes. Y lo hará diezmado por las lesiones —Carrillo y Juanjo— pero sobre todo por el gran número de jugadores que están convocados con sus respectivas selecciones para disputar el Mundial. «Veremos cómo regresan tras el campeonato. Por su lado es bueno porque vendrán con un ritmo de competición alto, pero ojalá no haya lesiones». Con los que se quedaron en León trabajará aspectos individuales y el apartado físico.

Tras la cita mundialista arrancará la segunda vuelta de la Liga. «Tenemos un inicio de competición muy exigente ante Logroño y con poco tiempo para prepararnos. Pero toda la segunda vuelta va a ser dura. El objetivo sigue siendo el mismo, quedar segundos a final de temporada. Ahora ya no hay equipos revelación sino que todos están peleando por sus metas, el margen de error es muy pequeño porque todo está muy igualado. Creo que estará en torno a los 40 puntos ese segundo puesto. No creo que nadie haga récord de puntos. Nosotros iremos a ganar todos los partidos, eso está claro», finaliza Guijosa.