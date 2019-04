«No pensamos en el empate, vamos a ir a por la victoria»

OTERO CONDE | PONFERRADA

Óscar Sielva recupera su mejor versión y la Deportiva lo nota. También nota el plantel que el choque de este domingo no es como cualquier otro, aunque lo quiere relativizar: «Es una semana especial. Todos sabemos lo que es un clásico, pero lo estamos preparando como un partido más. No tenemos que exigirnos de más. Sabemos que va a haber mucha gente nuestra en la grada, que nos va a apoyar y hemos de dar el 100%. Tenemos que estar metidos en lo nuestro y afrontar el encuentro con mentalidad y compromiso».

Sobre quién llega mejor al clásico provincial, Sielva no se moja: «Yo sólo miro para lo nuestro y creo que llegamos en buen momento. Llevamos tres semanas jugando bien al fútbol y recuperando sensaciones que tuvimos en buena parte de la primera vuelta. Se ha visto a un equipo de más querer el balón, más cómodo y que abusa menos del desplazamiento en largo o juego directo. Debemos seguir esa línea: ser un equipo compacto, junto y en ataque, como estamos haciendo, o sea, crear muchas oportunidades, porque así el gol llegará».

La estadística dice que si la Deportiva marca, no pierde: «El gol es la clave en el fútbol y siempre marca las diferencias. En Madrid no marcamos, aunque lo merecimos. Pero si estamos como últimamente, el gol llegará». Hay que tener en cuenta que el equipo blanquiazul ha hecho goles en cinco de los últimos siete encuentros, perdiendo sólo uno de los que no perforó el marco contrario. Eso sí, el gol en la Deportiva tiene un nombre: Yuri. Pero el de Maceió posiblemente no esté: «Yuri nos aporta muchos goles y otras cosas, pero hay muchos jugadores para que ese aspecto no se note. Tenemos que dar un paso adelante todos los que estemos en el campo».

¿Le vale el empate a la Deportiva?: «No hay que pensar en el empate. Vamos a ir a buscar el triunfo. No vamos a especular con el resultado como no lo hemos hecho nunca. Es un partido importante, pero no decisivo. Habrá aún jornadas para que pasen cosas».

Por otro lado la Jueza de Competición de la RFEF dejó sin efecto la tarjeta vista por Son el pasado sábado: «Tras el examen y consideración conjunta de la prueba aportada, esta Jueza entiende que se da el error material manifiesto, como alega correctamente la SD Ponferradina. En efecto, una vez analizada dicha prueba, se advierte el error material en lo reflejado en el acta arbitral, que logra desvirtuar la presunción de veracidad de la que goza tal documento técnico. Esta prueba determina indubitadamente que el árbitro yerra en la redacción del acta, al identificar erróneamente al jugador que comete la infracción descrita. Por ello, la prueba propuesta consigue su objetivo y, en consecuencia, deben estimarse íntegramente las alegaciones formuladas por la SD Ponferradina», dice la resolución.