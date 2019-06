«No podemos encajar los tres goles de la eliminatoria a balón parado»

O. CONDE | PONFERRADA

«Uno de nuestros fuertes y facetas más importantes en casa y que más rédito nos ha dado esta temporada son las jugadas a balón parado. Y mira tú que nos han eliminado a nosotros por ellas». Con esta reflexión achacaba el ex jugador de la Deportiva y en la actualidad integrante del Cornellá, David Goldar, el adiós de su equipo a la fase de ascenso. «No puede ser que esos segundos de relajación determinen eliminatoria».

Para Goldar, «una de nuestros puntos fuertes es el balón parado pero esta vez nos ha condenado. Es irónico que durante toda la temporada se hable de ello y precisamente eso nos ha condenado en esta ocasión».

Para el jugador del Cornellà, el factor Toralín no fue determinante. «Hay muchos más que alteran el juego y no creo que el tener que jugar el segundo partido en Ponferrada haya sido el principal factor para nuestra eliminación. Hasta allí hemos hecho cosas mal y no creo que haya sido tan importante». Y acabó diciendo que «para intentar llegar más lejos tenemos que ser un poco más ambiciosos».