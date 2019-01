«No podemos permitir que nos ganen en actitud»

OTERO CONDE | PONFERRADA

La Deportiva sumó por primera vez en la presente temporada dos derrotas seguidas, algo que no ocurría desde hace un año. Fue precisamente en el inicio de la segunda vuelta de la pasada temporada, o sea, el mismo momento que ahora, cuando cedió 1-3 ante San Sebastián de los Reyes (también venía de acabar la primera vuelta ganando 2-1 a un conjunto de Madrid) y 2-1 ante el Racing en A Malata. El equipo se ha ganado el crédito de confiar en él, pero algunos datos de las últimas semanas son para preocuparse. Además, toda la diferencia adquirida la ha perdido. Tres derrotas en los últimos cuatro partidos, cuatro derrotas en las cinco últimas salidas, primera derrota en casa, cinco jornadas seguidas encajando goles a balón parado y cuatro córner que acabaron en gol en las últimas cuatro jornadas son algunos de esos datos referidos.

Tras el partido ante el CF Salmantino se sucedieron las reacciones. La más llamativa fue la de José Antonio Ríos Reina. El defensa sevillano apuntó que su rival ganó a la Deportiva en actitud y eso no puede pasar: «Estamos más j… que nunca. Nos han ganado a nivel de juego y en actitud y eso es lo que no podemos permitir. Hay que espabilar porque no podemos seguir así. Por actitud no puedes perder en la vida. Veníamos de un resultado malo y pecamos de ansiedad, porque quisimos ganar el partido en el minuto cinco. Tenemos que hacer el juego de siempre y no volvernos locos».

A pesar de este momento un tanto complicado, Ríos Reina da valor a lo hecho hasta ahora: «A pesar de todo, firmaríamos estar donde estamos teniendo esta racha. Seguimos arriba, los demás también fallarán y ahí habrá que aprovecharlo».

Bolo también reconoció que su equipo no atraviesa el mejor momento, pero es optimista: «No estamos atravesando un buen momento de resultados ni de juego. Habrá que trabajar mucho más fuerte. Sólo hay un camino para salir de esta situación: trabajando juntos».

El equipo blanquiazul recibió algunos silbidos durante el choque y al término del mismo el pasado domingo. Bolo incluso comprendía esa reacción de algunos aficionados: «No me molestan los pitos porque quizá hasta los puedo entender. No me gustaría que pasase siempre, pero no hemos estado bien y la gente nos lo ha dicho. La vida está hecha para valientes, hay muchos en el vestuario y vamos a darle la vuelta a esta situación y para que los pitos puedan convertirse en aplausos».

En el duelo del último fin de semana el árbitro mostró cinco amarillas al equipo local. La de Son fue la cuarta y se queda al borde de la suspensión. Por cierto, el colegiado apuntó en el acta a Joaquín -como titular-, que ni se vistió, y dejó fuera de la misma a Jorge García. Así saldrán las estadísticas...