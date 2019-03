«No podemos relajarnos, es un rival complicado»

José Manuel Aira no quiere confianzas ante el filial blanquivioleta. DL -

ROBERTO ARIAS | LEÓN

José Manuel Aira, entrenador de la Cultural, aseguró que es el momento de buscar la excelencia Las dos victorias consecutivas ante Unión Adarve y Navalcarnero colocan a la Cultural en una dinámica positiva, con la mirada puesta en las primeras plazas.

. Sin embargo, el técnico culturalista no se fía del rival de mañana por ser un equipo imprevisible: «Es el partido más inmediato, y por tanto, el más importante. Lo enfocamos tras dos victorias, y supone un reto bonito. Acercarnos a los rivales de la parte alta es el objetivo. Queremos dar continuidad al trabajo del grupo. Enlazar muchas victorias consecutivas te lleva a una buena posición. Estamos en disposición de conseguir la tercera, en nuestra mano está. Con todo, no nos fijamos en la clasificación, el Real Valladolid B puede causar problemas con balón. Me gusta mucho».

Sobre el filial blanquivioleta Aira manifestó: «Puede correr, tiene capacidad con balón, le da importancia al juego... No podemos relajarnos, se trata de un contrario fuerte en sus cualidades. Todos los filiales son equipos muy capaces. Tienen días brillantes, con talento y calidad, y en otras ocasiones, puedes superarles de una manera relativamente cómoda. Pese a todo, es un rival importante y peligroso».

Para el técnico berciano es clave hacer ver al jugdor su importancia: «Es importante convencer al jugador que no juega tantos minutos, que su rol es tan clave como el de los demás. Las sesiones tienen una calidad tremenda, a todos los niveles. Hay un único compromiso, y nadie sabe quién será el determinante. Para mí, la calidad humana del grupo es fundamental. Eso permite que el trabajo sea tan bueno. Les doy a ellos la mayor responsabilidad de esta situación, por encima de los que estamos alrededor», aseguró.