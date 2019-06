«No soy galáctico, soy Hazard»

JUAN JOSÉ LLAIDÓS | MADRID

Eden Hazard, futbolista del Real Madrid, aseguró ayer en su primera rueda de prensa tras su presentación como jugador blanco que no es un «galáctico» y declaró que espera serlo en un futuro. «No soy un galáctico. Todavía no. Espero serlo un día. Soy Eden Hazard y todo lo que he hecho en el pasado va a ser realmente como un borrón y cuenta nueva. Voy a empezar aquí desde cero. Pero no me considero un galáctico, soy un jugador muy bueno», dijo.

El jugador belga, tal y como hizo en sus primeras palabras junto a Florentino Pérez, volvió a recordar que su sueño siempre fue jugar en el Real Madrid y rememoró los momentos en los que empezó a pensar que quería jugar en el club blanco.

«He soñado con este momento desde muy pequeño, desde que comencé a jugar en el jardín de casa con mis hermanos. Desde ese momento comencé a apoyar al Real Madrid desde pequeño. Luego me marché a Francia y a Inglaterra, pero poder ponerme la camiseta del Real Madrid es un honor. Tengo muchas ganas de que empiece la temporada».

Hazard reconoció que también influyó en su fichaje por el Real Madrid la presencia de Zinedine Zidane, de quien reconoció que era su ídolo desde que era pequeño. «El hecho de que sea entrenador del Real Madrid ha tenido un factor importante para venir. Él es muy importante en este club y yo quería jugar en este club. Mi sueño es disfrutar del juego en el campo, ganar partido. Cuando uno juega en el Real Madrid queremos ganar trofeos, intentar ganar los máximos títulos posibles en el Real Madrid y crear también una historia en el Real Madrid».

También desveló que tuvo su primer contacto con Florentino Pérez durante una gala de entrega de trofeos la pasada temporada. En ella, el presidente del Real Madrid habló con Hazard: «Me dijo que era el momento de que viniera al Real Madrid. Estuve muy contento de que me lo dijera. Ya estoy aquí y espero que podamos ganar muchas cosas juntos», explicó.

Hazard tuvo tiempo de analizar la temporada que completó el Real Madrid, en la que no ganó ningún título después de conseguir cuatro Ligas de Campeones de las últimas cinco disputadas.

«Este año no ha sido tan bueno y espero comenzar un nuevo ciclo con los nuevos y con los que están aquí, que han ganado muchos títulos».