«No nos vamos a rendir en ningún momento»

Otero conde | Ponferrada

«Mientras yo sea jugador de la Deportiva, nadie se va a dar por vencido. Nosotros vamos a ir a por todas y un ejemplo de que se pueden conseguir cosas que parecen inalcanzables es lo que ocurrió con el Barcelona el martes. Un equipo con mucha más humildad le remontó un 3-0. En el fútbol nunca te puedes relajar porque te pueden hundir el pecho para dentro». Fueron las palabras de José Antonio Ríos Reina en la vuelta de la Deportiva a los entrenamientos para preparar el choque ante el líder, un Fuenlabrada que tiene cinco puntos más que la Ponferradina. Para que la Deportiva pudiese ganar la Liga, al margen de un tropiezo del Atlético B, ha de ganar los dos encuentros y que el Fuenlabrada pierda ambos o como mucho empate ante el Burgos CF en la última jornada y la Deportiva logre superarle en el golaverage.

El lateral andaluz se refirió a la ausencia de los dos capitanes en el partido de Vigo, aunque acudieron de forma particular a ver le partido junto a Jorge García, al compromiso de toda la plantilla y a la ausencia de Yuri en el último mes y medio: «Estoy orgulloso de mis compañeros. A pesar de que los capitanes no pudimos jugar el domingo en Barreiro, se notó en el campo que lo dieron todo y se vio que merecimos la victoria. Estamos metidos desde el primero hasta el último y seguiremos así hasta el final. Cuando te juegas algo así, la cabeza hasta supera los dolores. Se está viendo que el equipo está comprometido. Cada compañero da el 100% en los entrenamientos y en los partidos. La ausencia de Yuri es muy importante. Es nuestro máximo goleador y todo el mundo sabe lo que significa Yuri para nosotros. Pero tenemos una grandísima plantilla y se está viendo que si no está Yuri, meten los goles otros. Esperemos tenerlo a tope para este fin de semana, que seguro que se está guardando para el final todos los goles que no ha podido marcar estas jornadas que ha estado ausente».

El sevillano aseguró que no iba a estar pendiente de radios ni quiere saber nada sobre lo que ocurra en los otros campos el domingo.

En el ensayo de ayer Bolo utilizó en las bandas del centro del campo a Óscar Lozano y a Isi. El de Cieza está recuperado del golpe sufrido en Vigo, mientras que Jorge García también se ejercitó y podría regresar, si bien sus molestias en la rodilla no han remitido del todo.