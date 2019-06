«Nos da igual el próximo rival, hay que ir a muerte toque quien toque»

ÁLEX ESTÉBANEZ | PONFERRADA

«El equipo entró muy bien al partido, estábamos muy intensos y hemos hecho un partido redondo para pasar a la segunda ronda», comentó Kaxe en zona mixta tras imponerse por dos tantos de ventaja al Cornellà en el partido de vuelta de esta primera fase de ascenso a Segunda División. «El 2-0 se queda corto, creo que un gol o dos más sería hubiera sido lo más justo». El jugador fue además protagonista especial tras hacer el segundo y definitivo tanto de los bercianos. «Llevaba tiempo soñando con marcar en El Toralín y me voy muy contento», subrayó tras aprovechar un centro de Ríos —que sacaba una falta— para empalar el balón y mandarlo a la red. «Me he sentido muy a gusto en el campo, el míster me está dando confianza y eso se nota».

Sobre el planteamiento del técnico para darle la vuelta a la eliminatoria, el futbolista declaró que fueron «valientes en todas las facetas del juego, fuertes en las disputas y bien en la definición. Nos da igual el próximo rival, ahora todos son difíciles y hay que ir a muerte toque el que toque», dijo.