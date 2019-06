«Nos hemos dejado el alma y creo que hemos sido superiores»

otero conde| PONFERRADA

Elady, delantero del Cartagena que no pudo estar en El Toralín tras la expulsión de la ida, lamentó las decisiones de los comités, aunque «no queda otra que respetarlas», apuntó tras la derrota de su equipo frente a la Deportiva. Cree que esta vez fueron mejores que el conjunto berciano, aunque no convirtieron en gol las ocasiones que tuvieron. «Nos hemos dejado el alma y creo que hemos sido muy superiores a la Ponferradina», explicó el futbolista visitante. «Disfrutamos de tres o cuatro ocasiones que hubieran cambiado el partido», explicó Elady, quien cree que la Deportiva tuvo «dudas» durante el encuentro. «Si tienen que ir a ganar no habrían estado tan a gusto», apuntó el jugador del Cartagena, quien reconoció que les «pesó mucho» el resultado del partido de ida. Reiteró que «hubo cosas injustas» durante esos primeros noventa minutos y cree que ayer también salieron perjudicados. Respecto a su futuro, no quiso aclarar de momento si seguirá en el equipo la próxima temporada aunque mostró su compromiso con el Cartagena.