«Nos quedan 12 finales de aquí a que acabe la Liga»

OTERO CONDE | PONFERRADA

La Deportiva ocupa su peor posición en lo que va de Liga, justo antes de comenzar el último tercio de campeonato. El empate en Bouzas impidió al cuadro de Bolo recuperar la cuarta plaza, que durante parte de la tarde ocupó. La Deportiva sólo había estado dos jornadas de las 25 disputadas con anterioridad fuera de las plazas de play off de ascenso a Segunda División B y en ambos casos ocupando el quinto puesto: en la 2 y en la 25. Ahora es séptima, aunque sigue a la misma diferencia de los puestos verdes que hace una semana.

Al término del partido de Bouzas el entrenador era cuestionado ya por la próxima contienda. Llega el domingo a las cinco de la tarde el Pontevedra CF. El cuadro gallego adelantó a la SD Ponferradina al ganar antes de ayer al que era líder; el CF Fuenlabrada. El Pontevedra tiene ahora un punto más que la SD Ponferradina y es sexto, situándose a un punto de entrar en puesto de play off. Es uno de los cuatro rivales directos que va a tener el cuadro berciano en el plazo de un mes. Atlético de Madrid B, Real Madrid Castilla y Cultural serán los otros. «Los doce partidos que nos quedan van a ser doce finales», afirmó el preparador bilbaíno. En términos similares se expresaba Gianfranco Gazzaniga. El arquero también relativizó sobre el hecho de que el equipo haya abandonado los cuatro primeros puestos: «Todos son rivales directos. Por un partido o dos que estemos fuera de play off no pasa nada». El arquero bromeó al final tras el susto que supuso su fuerte golpe en el hombre contra el poste justo antes del 0-1: «Estoy bien del golpe. Espero que el palo también esté bien. Hay que dar la vida en cada acción».

41 faltas

Parece increíble que un partido en el que se señalan tantas infracciones termine sin cartulinas amarillas. En lo que va del campeonato sobran los dedos de una mano para contar los encuentros en los que no se han mostrado tarjetas. «Creo que hubo más faltas y el árbitro creo que no ha estado lo más acertado posible. Yo estoy roto de todo lo que me han dado. Además, pienso que ha habido un par de penaltis claros a nuestro favor que no ha pitado», afirmaba Kaxe tras el partido.

En esta jornada el plantel descansa.