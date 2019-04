Nowitzki, leyenda de los Mavericks, anuncia su retirada

El jugador alemán Dirk Nowitzki, el sexto máximo anotador en la historia de la NBA, anunció este martes que se retira a los 40 años después de 21 temporadas con los Dallas Mavericks. "Como era de esperar, fue mi último partido", dijo Nowitzki después del último partido en casa de Dallas contra Phoenix (120-109). Fue, por lo tanto, su último partido en el American Airlines Center, mientras que Dallas concluirá su temporada el miércoles en San Antonio. Nowitzki, en su adiós, anotó 30 puntos.

"This is my last home game..."@swish41 addresses the crowd post-game in Dallas.



41.21.1 x #Dirk x #MFFL pic.twitter.com/xFWPOhEDIb