«Nuestra obligación es ganar»

álex estébanez | ponferrada

La Deportiva logró la pasada semana el objetivo de clasificarse para la fase de ascenso a Segunda División, pero la tras la celebración en el campo y el disfrute de una jornada extra de descanso esta semana, Jon Pérez Bolo ya ha piensa en la siguiente meta, que no es otra que el salto a la categoría de plata del fútbol español. Así, el técnico vasco de la Ponferradina recordó ayer que «estamos contentos y hemos tenido una buena semana, pero todavía no hemos conseguido nada. Queda un partido por delante que tenemos que ganar y el lunes ya veremos lo que pasa en el sorteo».

Aunque debería darse una carambola a tres bandas para que el equipo berciano consiguiera finalizar la competición regular en la primera plaza (el Fuenlabrada debería perder ante el Burgos y el Atlético B no ganar a Las Palmas Atlético, además de la victoria blanquiazul), Bolo no se da por vencido a la hora de pelear por el campeonato: «Tenemos que ganar para asegurar al menos la tercera plaza y luego a ver lo que hacen los demás. En el fútbol, el equipo que se relaja comete un error, y el Burgos todavía tiene opciones de clasificarse para la Copa y arreglar un poco la temporada. Mientras las matemáticas no digan lo contrario, tenemos opciones reales, aunque tengan que pinchar dos equipos».

Sin pistas

Respecto al partido de mañana ante el Unión Adarve, el entrenador blanquiazul no dio demasiadas pistas sobre sus intenciones respecto a los tres apercibidos del equipo, Kaxe, Carlos Bravo y Dani Pichín, que en caso de ver una amarilla en Madrid se perderían el primer partido de playoff: «Estamos valorando todo, pero como he dicho siempre, los que salgan van a hacerlo bien y el nivel del equipo no va a bajar». En cuanto a la vuelta de Yuri, Bolo reconoció que «nos encantaría que pudiera jugar unos minutos. Está recuperado y veremos si puede entrar».

En cuanto a su rival de mañana, que el Unión Adarve ya esté descendido a Tercera no le dice nada al técnico deportivista: «Querrán competir bien en su último partido en casa y dejar un buen sabor de boca. No hemos mirado la clasificación de los rivales en toda la temporada y tampoco lo vamos a hacer ahora. Vamos a un campo complicado y estoy seguro de que nuestro rival querrá hacerlo bien».