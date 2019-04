Objetivo: sumar 66 puntos para jugar el play off

Las calculadoras echan humo al final del campeonato y en competiciones tan igualadas como el grupo I de Segunda División B, más. Por abajo empiezan a decidirse cosas, pero por arriba nada está claro. Sólo el Fuenlabrada cuenta con una pequeña ventaja que incluso le podrían permitir clasificarse para el play off al final del mes de abril. Su partido a priori más complicado es la salida a El Toralín. En la cola ya ha descendido el RCD Fabril y está a punto de hacerlo el Artístico Navalcarnero. Y tras la derrota del fin de semana, no están nada claras las cosas para el Unión Adarve. La plaza de play out está muy abierta.

Las cuentas indican que 66 puntos serían necesarios para jugar la fase de ascenso. Eso implicaría que habría que totalizar 10 de los 15 puntos en juego o lo que es lo mismo, la SD Ponferradina necesita ganar como mínimo un partido fuera de su casa: Real Valladolid B, RC Celta B y Unión Adarve. Los dos filiales aún no han asegurado la permanencia. El del equipo gallego juega antes de recibir a la escuadra de Bolo contra Unión Adarve y Fuenlabrada.

Enfrentamientos directos

Posiblemente la Deportiva tenga el enfrentamiento más complicado de cuantos disputarán esta semana los equipos que aspiran a jugar la fase de ascenso. Eso sí, hay un duelo directo que representa la oportunidad del San Sebastián de los Reyes de no caerse de forma definitiva de la pelea por jugar el play off. Visita al Atlético B. Es el único choque entre rivales directos de la 34ª jornada.

Aunque una derrota franjirroja eliminaría a un rival para la Deportiva, quizá le convendría que aún siguiese con vida, pues ha de medirse también en las jornadas 35 y 37 a Castilla y Cultural.

El Pontevedra, que parecía tener el calendario más complicado con dos partidos en casa y cuatro fuera antes de jugar ante el Coruxo, se metió por primera vez en play off en toda la temporada.

Resultados importantes

Aunque evidentemente todo el mundo mira sólo para los rivales directos con los pinchazos de Cultural y Real Madrid Castilla, el triunfo del RC Celta B y sobre todo el del Rápido de Bouzas tienen una importante incidencia en la zona alta y fueron muy importantes para la Deportiva. El equipo olívico está a un triunfo o acaso cuatro puntos de asegurar la permanencia. Y recibe a la Deportiva el 5 de mayo. Y el equipo boucense sigue en la brecha, peleando por la permanencia, y se jugará la vida con Pontevedra y acaso con Atlético B y Real Madrid Castilla, que son tres de sus próximos cuatro oponentes. Ganando dentro de 15 días en Las Palmas de Gran Canaria, llegaría vivo al menos al duelo en el Baltasar Pujales ante el conjunto colchonero.

Que se vaya quedando descolgado el Unión Adarve, aunque aún tenga que jugar con el Fuenlabrada y el Pontevedra, también es positivo para el equipo de Bolo, que debe visitar al equipo de los lobos en la última fecha de la competición regular.

El equipo blanquiazul descansa hoy. Mañana será la comparecencia pública semanal de Bolo.