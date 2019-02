Obligado a reinventarse

Siete metros Sergio C. Anuncibay 25/02/2019

E

l Abanca Ademar tendrá que hilar muy fino para no enredarse en la madeja de un mercado donde debe pescar a tres o cuatro jugadores que garanticen un rendimiento casi inmediato. En los dos últimos cursos, el club leonés ha visto como varios de sus efectivos más importantes han hecho las maletas. El año pasado dejaron el equipo Vladimir Cupara, Diego Piñeiro y Álex Costoya, tres piezas trascendentes para Guijosa, sobre todo el lateral asturiano, máximo goleador del Ademar la pasada campaña. Y el próximo verano saldrán Biosca, Sebas Simonet y Rodrigo. Quizá también Pesic. No va a ser nada fácil amortiguar estas bajas y reconstruir una plantilla que debe pelear, de nuevo, por el subcampeonato. El club leonés está acostumbrado a reinventarse, pero las limitaciones económicas coartan la libertad de movimientos de una directiva que encara uno de los momentos más complicados, en el plano deportivo, de los últimos años. Hay que fichar bueno, bonito y barato. Y en puestos clave. El presupuesto no da mucho más de sí. Por eso, hará falta que jugadores como Fede Vieyra o David Fernández den un paso al frente cuanto antes. El lateral argentino hace un trabajo fundamental en defensa, pero le falta regularidad, y a veces se diluye en el ataque. Y el internacional júnior alterna buenos encuentros con otros en los que desaparece, sobre todo ante defensas cargadas de kilos. Guijosa necesita un bloque. Un ejército de gladiadores que mantenga la buena línea de las últimas cuatro temporadas.