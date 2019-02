Ocho calles, ¿para cuándo?

L

eón siempre ha disfrutado de generaciones relevantes de atletas. Primero fueron los especialistas en las pruebas de fondo, luego en los lanzamientos y en la actualidad en muchas disciplinas más. Los resultados están ahí. Pero ese atletismo de primera fila sigue teniendo los pies de barro. No por calidad pero sí ante la falta de una instalación de ocho calles que sirva, entre otras cosas, para que clubes como el ULE Sprint que no hace mucho disputaba la División de Honor Femenina y que en la actualidad opta a recuperar ese estatus, tenga que viajar cada jornada que ejerce como local a Valladolid, Oviedo... o quien sabe. En su día la Federación ya avisaba de que sin esas ocho calles el club podía quedarse sin competir. Fue un aviso que puede volver a repetirse, incluso de manera más explícita. Pero ni con esas. La pista de ocho calles sigue en un limbo que parece que va camino de convertirse en eterno. Espacio existe para poder habilitarla. Lo que falta es el compromiso decidido para que esa petición que lleva tantos años latente de un atletismo que brilla con luz propia a través de sus protagonistas puede tener visos de hacerse realidad. La opción de contar también con pruebas de primer nivel en cuanto al atletismo en pista será más notoria. Pero pasan los meses, los años... y esas ansiadas ocho calles siguen en el olvido. Promesas ya han existido y seguro que volverán a producirse, pero lo que hace falta es que tengan plasmación en el terreno. Y por ahora eso no sucede.