Olegario Ramón: "Ponferrada va a ser conocida ahora en todos lados

El nuevo alcalde de la capital de la comarca, Olegario Ramón, recibió a la plantilla en el consistorio y luego salió con todos al balcón del Ayuntamiento. Allí, recogiendo la gran pasión que sembraba de blanquiazul toda la plaza dijo: "Ponferrada va a ser conocida en todos lados. El esfuerzo y la lucha del equipo es el mejor ejemplo para nuestra ciudad y comarca. Ponferrada va a tenern en nuestra querida Ponferradina a su mejor embajadora a partir de ahora.

El presidente del club berciano y gran artífice de este ascenso y de los anteriores, José Silvano, dijo: "Todos los bercianos estamos satisfechos, pero hay que hacer mucho todavía en muchas facetas. Esto no se habría conseguido sin estos jugadores y sobre todo sin nuestra afición". Estas últimas palabras recibieron una gran ovación de las miles de personas que llenaban la plaza.

FOTOS DE LA CELEBRACIÓN

El técnico deportivista, Jon Pérez Bolo, recordó que había estado en ese escenario cuando llegó. "El primer día aparqué donde estáis y vi el Ayuntamiento y me vino a la cabeza estar ahí junto a una afición especial celebrando un ascenso. Vamos a seguir creciendo y nunca dejar de soñar. ¡Viva la Ponferradina, viva El Bierzo!.

El jugador Manu García toma la palabra para gritar: ¡Estamos en Segundaaaaaaaaaaa! Nos lo merecemos.

Son, coge ahora el testigo: "Este martes perdí mi abuelo (ovación) y me ha visto subir, pero seguro que lo ha hecho desde el cielo". El jugador se echa a llorar y fue de los momentos más emotivos de la tarde noche.

Ríos Reina: "Hace dos meses grabé un vídeo aquí yo solo y ahora estáis todos. Cuando vine dije que no me iba hasta ascender, pero hoy digo que no me voy hasta que me retire. A ver si el presi coge la indirecta". El público le jalea y gritan: "¡Orgullosos de nuestros jugadores!".