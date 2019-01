Ordóñez, bronce de talla mundial

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Saúl Ordóñez lució su clase ante la élite mundial. El escenario no podía ser mejor que la primera entrega del World Indoor Tour celebrada en Boston. Y tampoco los rivales, entre ellos los norteamericanos Frazier y Murphy, los únicos que fueron capaces de superarle en la línea de meta en una carrera en la que el de Salentinos fue protagonista desde los primeros metros. Y el premio no podía ser otro que el tercer puesto en la línea de meta aderezado también con la mínima para el Europeo de Glasgow. También la mejor marca continental del año para un atleta que tras un 2018 en el que se colgaba el bronce en el Mundial de pista cubierta y batía el récord nacional de la distancia, buscará en este 2019 dar otro paso adelante.

Saúl acudía a la prueba de Boston dispuesto a calibrar sus sensaciones. Lo hacía en la primera carrera del año en pista cubierta. Frente a él una nómina de excelsos especialistas que ya ven al de Salentinos como un directo rival. Nada de un invitado sino como un ‘enemigo’ deportivamente capaz de arrebatarles la porción más importante de gloria.

En la pista de Boston Saúl pasaba al ataque. No le valía otra porque enfrente tenía a muchos gallos que no dan concesiones. Pronto el pupilo de Uriel del Reguero se situaba en la tercera posición marcando en la primera de las cuatro vueltas (200 metros) un crono de 26:24. Desde la calle dos Ordóñez lograba asentarse en pos puestos de cabeza superando el ecuador de la prueba con un registro de 51:99 (la segunda vuelta la completaba en 25.75).

Faltaba lo más importante cuando el atleta que hacía de liebre dejaba de hacer su labor. Y ahí Saúl mostraba todo su nivel a pesar de que aún le faltan varias carreras en las piernas para alcanzar su nivel óptimo. Del tercer puesto pasaba en la última vuelta con un cambio de ritmo a ocupar el segundo sólo por detrás del norteamericano Clayton Murphy. El podio estaba a su alcance a pesar de los ‘gallos’ que transitaban por detrás. Sólo el sprint de todo un número uno mundial como Donovan Frazier que con su poderosa zancada lograba remontar al primer puesto pudo con un Saúl que cruzaba la línea de meta en la tercera posición con un tiempo de 1:46.62 a la estela del propio Frazier (1:45.91) y Murphy (1:45.94).

La marca del de Salentinos supone también la mejor que ha firmado en los 800 metros en pista cubierta (al aire libre posee el récord de España) y alcanzar la mínima para el Europeo que se celebrará en Glasgow. También el mejor registro en la distancia a nivel continental en lo que va de temporada. En una semana puede mejorarlo en Karlsruhe.

Será también dentro del World Indoor Tour en el que el leonés apunta a convertirse en uno de los atletas más destacados.

«Las sensaciones no han podido ser mejores en esta primera competición en pista del año para mí. Tenía enfrente a rivales muy exigentes pero creo que he demostrado que puedo luchare de tú a tú con ellos», precisaba Ordóñez para el que este test que se saldaba con un resultado sobresaliente para sus intereses, «conlleva que el trabajo que he realizado siga su curso. Aún tengo que mejorar porque no he llegado a mi mejor momento pero estos resultados siempre son positivos. Y más si se logran frente a rivales del potencial de los que he tenido enfrente», remarcaba Saúl.

Su puesta a punto de cara al Europeo incluye en las próximas semanas varios escenarios más. El siguiente será en Alemania con otra nómina de excelsos rivales a los que intentar batir.