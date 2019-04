El orgullo y mucho más que tres puntos en juego

ROBERTO ARIAS/ÁLEX ESTÉBANEZ LEÓN | PONFERRADA

El derbi ya está aquí. Cultural y Ponferradina se citan esta tarde (18.00 horas) en el estadio Reino de León para afrontar el duelo más esperado de la temporada en el que dirimirán mucho más que tres puntos.

La Cultural, que viene de ceder el liderato tras caer (1-0) la pasada jornada ante el Fuenlabrada en tierras madrileñas, está más obligada que nunca a imponerse a su eterno rival porque todo lo que no sea sumar los tres puntos podría sacar al equipo leonés de los puestos de play off, además de comprimir las posiciones de cabeza todavía más de lo que están al inicio de esta jornada, mientras que de conseguir el triunfo le supondrá mantenerse entre los cuatro primeros, dar una alegría a la afición blanca, ganar el golaveraje particular al conjunto berciano y volver a contar de cuatro puntos de ventaja sobre su rival.

José Manuel Aira, entrenador culturalista, ha convocado a todos sus hombres para el derbi de esta tarde, debiendo decidir en el propio estadio los dieciocho futbolistas que se vestirán de corto para enfrentarse a los blanquiazules.

Dioni será la única baja que tenga el técnico berciano para medirse a la Ponferradina, y aunque Sergio Marcos y Aridane han sido duda a lo largo de la semana que hoy termina es más que probable que estén a su disposición e incluso que formen parte del once inicial que salte al rectángulo de juego para afrontar un derbi marcado por la necesidad de ambos equipos buscando finalizar la competición regular entre los cuatro primeros e, incluso, acabar líderes para disputar las eliminatorias de ascenso por la ruta de los campeones, en la que tienen dos oportunidades para regresar al fútbol profesional.

La afición culturalista, que lleva volcada toda la semana con su equipo, llenará el Reino de León, y será un estímulo más para una Cultural que quiere dar un golpe encima de la mesa de una vez por todas.

en clave blanquiazul

Por su parte, la Deportiva llega al derbi en un gran momento de juego y resultados, una vez superado el bache que atravesó a principios de año y que llevó al equipo berciano a caerse de los puestos de play off. Sin embargo, las victorias ante Pontevedra, Atlético B y Unionistas en casa, más el empate cosechado ante el Castilla a domicilio, han hecho que tanto el equipo como la afición vuelvan a creer y estén dispuestos a demostrar que aspiran a todo en el campo del eterno rival.

Como Aira, Jon Pérez Bolo tampoco ha hecho convocatoria previa al partido y se llevará a León a toda la plantilla. Allí, poco antes del inicio del partido, decidirá los dieciocho jugadores que componen la convocatoria y desvelará la gran incógnita de la semana: la presencia o no de Yuri entre los elegidos.

Aunque todo hace indicar que el brasileño, que no entrenó con normalidad durante la semana, se quedará fuera, como poco, del once inicial, la Deportiva se guarda la baza de su jugador talismán para asaltar un Reino de León donde no gana en Liga desde abril de 2008. En aquella ocasión, los bercianos ganaron por 0-1 con un gol de su ‘killer’ de entonces, Óscar de Paula, que marcó de cabeza en un córner nada más saltar al terreno de juego en la segunda parte para delirio de los casi 4.000 aficionados blanquiazules que acudieron a León.

Lo que sí parece más claro es que Bolo optará por repetir el equipo titular que presentó la semana pasada en casa, con Carlos Bravo como acompañante de Kaxe en la delantera después de los dos goles que anotó el madrileño ante el Unionistas. El técnico deportivista parece haber dado con la tecla del equilibrio tanto en defensa como en el centro del campo, y parece difícil que vaya a hacer experimentos en un partido como el de hoy.

Durante la semana, tanto los jugadores como el propio Bolo han insistido en la importancia de sumar los tres puntos en León, no sólo por lo que supone a nivel moral ganar un derbi, sino porque a efectos clasificatorios significaría volver a puestos de play off, superar en la tabla a los leoneses y, además, ganarles el golaveraje tras el empate de la primera vuelta en El Toralín.

Para ello, la Ponferradina contará con el apoyo de los cerca de 2.000 aficionados bercianos que acudirán al derbi. A pesar de que la Cultural envió menos de 1.500 entradas a Ponferrada, los seguidores deportivistas se han buscado la vida para adquirir las mismas en León a lo largo de la semana, por lo que los colores blanquiazules formarán parte esta tarde del decorado tanto del Reino de León como de la propia ciudad, ya que no serán pocos los que se dejen ver desde por la mañana por las calles leonesas.

El derbi, pues, está servido y sólo queda esperar al pitido inicial.