Osasuna arropa a su primera futbolista embarazada

El 13 de enero no fue un día cualquiera. Tener un bebé en camino siempre es especial y quienes acarrean el embarazo, por naturaleza, son las mujeres. Pero, qué pasa si una futbolista queda embarazada? Lo cierto es que el fútbol femenino está en alza y su progreso y desarrollo va tan rápido que los clubs se ven obligados a tomar decisiones. Algunos equipos femeninos ponen claúsulas por embarazo, algo así como ir en contra de algo natural. Pero no así Osasuna, que tiene a su primera jugadora con un niño por llegar y, en lugar de cláusulas, ofrece ayudas. Ella es Maider Irisarri, de 31 años, el único caso de una futbolista en gestación del fútbol femenino en España.

Ese 13 de enero no fue un día cualquiera para Maider ya que pudo haber jugado su último partido de fútbol en su carrera. Con dos meses y medio de embarazo, la futbolista pamplonesa, nacida a principios de 1988, disputó un encuentro ante el Athletic B, con victoria. Pero el resultado queda en segundo plano. Fue su último compromiso y solo ella lo sabía. Ni el club, ni sus compañeras, ni parte de su familia. "Solo lo sabían Diego, (su pareja y padre del futuro niño) mis padres y mi hermano, pero les dije a los alumnos de mi clase (es tutora de 2 de Primaria en Dominicas) y a mis amigas que se acercaran a ver el partido, un poco engañados, porque yo sabía que iba a ser el último", relató Maider en el Diario de Noticias de Navarra.

LOS PRECEDENTES

No se ha registrado aún un caso similar sobre un embarazo en alguna futbolista de las ligas femeninas de España. No así en Estados Unidos, donde si ha sucedido en varios casos. "Es algo normal. Como si estuviera lesionada, pero sigo haciendo ejercicio para que mi estado sea el mejor para también estar preparada por si quisiera reincoporarme", explica.

Hay algunos clubs que ponen cláusulas de embarazo, y justamente hay una lucha de las jugadoras profesionales que están negociando convenios que incluyan el apoyo a la maternidad. "Eres mujer y puedes tener un hijo. No me parece normal que no puedas ser mamá por seguir jugando al fútbol. Es sentido común. Y después puedes tener el mismo estado de forma", suelta Irisarri.

Llegó a Osasuna con 14 años. Luego tuvo pasos por otros clubs, como ADA San Juan, Lagunak y León para después volver al club de Pamplona, donde el equipo está segundo en la tabla de clasificaciones y con serias posibilidades de conseguir al ascenso a Primera División. Y ele club, que es su casa, como ella misma dice, la apoyó en todo momento. Es que justamente, a diferencia de algunos equipos que ponen esas cláusulas antinaturales por embarazo, la institución ha reaccionado con naturalidad desde que Maider les comunicó la noticia. "He tenido mucha suerte. Todo el mundo se ha tomado la noticia como lo que es: una alegría. Estoy agradecida al club por darme la oportunidad de cumplir mis dos sueños. Jugar al fútbol y ser madre en mi club de siempre. El apoyo es total".

FUTBOLISTA Y DOCENTE

Maider está dedicándose a su embarazo y a su futuro hija o hijo. No sabe si volverá a jugar alguna vez por cuestiones de tiempo y organizativas. Entre la maternidad y su profesión, que también es su otra pasión, la docencia, no le sobra tiempo para dedicarle el compromiso que requiera ser futbolista.

Eso sí, apoyará desde afuera a sus compañeras para que consigan el tan ansiado ascenso. Llevan 12 victorias consecutivas para seguir con la ilusión de jugar en la Primera División. Actualmente marchan segundas en el Grupo 2. Son 7 grupos, y cada equipo que gane su respectivo grupo jugará una liguilla junto a la mejor segunda. De esa fase ascenderán solo dos equipos a la máxima categoría.

El padre del niño es Diego Prendes, entrenador del equipo cadete del Osasuna. El niño, por ende, con un porcentaje alto de calzarse la camiseta rojilla. Aunque sin presiones. Maider Irisarri, aclara y avisa: "Espero que le guste el deporte, pero que elija lo que quiera".