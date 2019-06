Óscar Tabárez: "Todas las derrotas duelen"

Uruguay no pudo sacar la victoria en los 90 minutos pese a que lo intentó por todos los medios, incluyendo tres goles que tras la repetición el VAR les anuló. Por lo que en la tanda de penales, Perú fue mejor y sacó la victoria 5-4.

Al término del juego en rueda de prensa, Óscar Washington Tabárez admitió que el plantel estaba triste por no cumplir su objetivo: "Lo que nos causa es una desilusión grande porque vinimos con la idea de ganar, tratamos de imponerla, no se pudo y hay que aceptar cuando se gana y cuando se pierde".

El estratega no quiso entrar en polémica y admitió que Perú los ganó correctamente desde el punto penal: "Hasta el último momento el equipo siguió buscando, y en los penales estuvo mejor Perú, y está todo bien. Hay que aceptar la derrota y felicitar al rival porque no hizo nada fuera del reglamento, trató de bajar el ritmo al partido y no se intimó, cuántas veces lo hemos hecho nosotros".

El único reproche de Tabárez fue que su equipo cayó en muchos fueras de lugar: "Quizás un aspecto en el que fallamos es que tuvimos siete fueras de juego, que es una cifra alta, y tres de ellos terminaron en gol... No tengo ninguna queja ni ninguna objeción",

Por último, reprochó todos aquellos pensamientos en el que piensan que Uruguay siempre debe de ganar todo: "Todas las derrotas duelen, pero si nos creemos eso de que en algún momento se nos consideraba favorito y las características del fútbol uruguayo y los problemas que tenemos desaparecieron y hay que salir campeón de todo... Son visiones que yo no comparto", finalizó.