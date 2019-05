Otro esprint, cero montaña y la primera contrarreloj del Giro

No puede ser que el Giro afronte su primera llegada en alto hasta la etapa 13 y para ello todavía falta una contrarreloj clave, dos etapas llanas como la palma de la mano y una jornada, el jueves que viene, al menos animada orográficamente. La ronda italiana descansará el lunes sabiendo quizá que Primoz Roglic ha podido recuperar la 'maglia rosa' que cedió, solo cedió, al italiano Valerio Conti. Pero 13 días, y todavía falta, son muchos para que una ronda de tres semanas entretenga con lo que es la principal gracia de este tipo de carreras, la salsa de la alta montaña.

El Giro ha circulado esta primera semana sin una cita clave, sin nada más que lluvia, llegadas masivas y escapadas consentidas. Y lo único verdaderamente importante, la retirada de Tom Dumoulin, uno de los grandes favoritos, quizá hasta el principal con permiso de Roglic, se ha producido por culpa de una caída. Y, además, lo ha hecho con etapas de cansino kilometraje, más de 200, mucha y mucha carretera para que el pelotón de la carrera rodase compacto y sin mucho que contar.

LA VICTORIA DE BILBAO

Triunfo de Caleb Ewan a las puertas de San Marino, en lo que será la simbólica salida al extranjero del Giro 2019. Otra jornada,este sábado, para lucimiento de los hombres rápidos lo que, sin duda, volverá a suceder el martes y el miércoles. Mucho esprint y poco que contar en un recorrido que, por ahora, no provoca mucha inspiración, a pesar de la brillante victoria, el viernes, de Pello Bilbao.

.@CalebEwan’ sprint spark! The Aussie wins in Pesaro! | L'acuto di Caleb! L'australiano vince in volata a Pesaro! #Giro pic.twitter.com/ARo8cb54HY