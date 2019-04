Otro paso hacia el play off

ROBERTO ARIAS | LEÓN

El Atlético Astorga se desplaza a tierras sorianas para enfrentarse esta tarde (17.30 horas) al Sporting Uxama en lo que supone una nueva final para el equipo maragato en su lucha por hacerse con la cuarta plaza del grupo y disputar las eliminatorias de ascenso a la categoría de bronce del fútbol español, y lo hará con la mirada puesta en tierras bercianas donde el Atlético Bembibre recibe al Numancia B, su máximo rival, y en la ciudad amurallada, donde el Real Ávila recibirá el domingo a la Arandina.

Miguel Ángel Miñambres, entrenador de los astorganos, no podrá contar para este envite con Isma y Emilio, ambos por lesión, a los que se puede unir Sergio que, aunque se encuentra en periodo de recuperación, es muy probable que no pueda llegar todavía para el encuentro de esta tarde.

El Atlético Astorga, que cuenta con dos puntos de ventaja sobre el Numancia B pero con el golaverage particular perdido, no puede fallar ante un rival que prácticamente no se juega nada al poder consumar esta tarde la permanencia de forma matemática, incluso ganando al encontrarse a doce puntos del Bupolsa, equipo que marca la frontera con la permencia, si éste lograra la victoria ante La Virgen en su feudo.

Los maragatos, que no pierden desde la jornada 24 cuando cayeron (4-1) frente al Numancia B quieren mantener su racha habiendo sumado 25 de los últimos 27 puntos disputados y encadenado siete triunfos consecutivos con un bagaje realizador espectacular al haber logrado 28 goles y encajado sólo 2, cifras que acreditan su espléndido momento de forma y el porqué de sus aspiraciones.

Alineaciones probables:

Sporting Uxama: José Ángel, Camaño, Romero, Élder, Juan Ángel, Álex, Ander, Diego, David Miranda, David Dueña y Alfonso

Atlético Astorga: Juan Berlana; Jorge, Jesús, Víctor, Garri, Gonzalo, Diego, Taranilla, Roberto Puente, Javi Amor y Bandera

Campo: Municipal del Burgo de Osma

Hora: 17.30 de hoy jueves

Árbitro: Del Bosque García (Ávila)