Pablo Larrea fuera, vuelve Isi

álex estébanez | ponferrada

El primer día de la tercera semana de la pretemporada de la Deportiva dejó ayer una noticia buena y una mala para los de Jon Pérez Bolo. En el lado positivo, Isi completó sin problemas la sesión de trabajo junto al resto de sus compañeros, totalmente recuperado de los problemas en el tobillo derivados de un golpe en el primer partido amistoso de este verano ante el Naraya.

El extremo murciano no había entrenado con el grupo desde entonces y tampoco participó en los partidos ante el UD Ourense y el Real Oviedo. Tras lo visto ayer sobre el césped del Anexo, todo indica que no tendrá problemas para disponer de minutos mañana en A Malata contra el Racing de Ferrol.

En el otro lado de la balanza está la lesión de Pablo Larrea, que se rompió el primer metacarpiano de la mano derecha en un entrenamiento la semana pasada y ayer apareció sobre el campo con el brazo en cabestrillo y, lógicamente, no tomó parte en la sesión de trabajo dirigida por Bolo. El centrocampista madrileño no jugó el sábado en el partido ante el Real Oviedo disputado en Navia y, aunque el club no ha emitido parte médico sobre su lesión, el jugador estará en el dique seco durante unos días hasta recuperar la normalidad en la mano.

Velocidad de crucero

Superadas las dos primeras semanas de la pretemporada blanquiazul, la Deportiva mantiene un ritmo de trabajo continuado y salpicado por dos partidos amistosos cada semana (miércoles y sábado) de cara a llegar en el mejor estado posible a la primera jornada liguera que se disputa el próximo 18 de agosto en el Ramón de Carranza de Cádiz.

Como adelantó Bolo a la vuelta de las vacaciones, la escasez de días de descanso ha hecho que la mayoría de los futbolistas, especialmente los que continúan de la pasada temporada, no hayan sufrido una pérdida excesiva de forma, lo que convierte esta pretemporada en algo diferente a lo era habitual en veranos anteriores.