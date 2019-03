Pablo Larrea: «Se nos han acabado los comodines»

otero conde | ponferrada

«De diez partidos que nos quedan, siete hay que ganarlos. Pero hay que ir partido a partido y la primera final es contra el Atlético de Madrid B este sábado. Es un equipo muy fuerte y la clasificación lo demuestra. Es un aliciente para sacar esos tres puntos el fin de semana». Fueron las palabras de Pablo Larrea ayer a la conclusión del trabajo de la Deportiva para preparar el choque de la jornada 29 ante el líder. El centrocampista no va desencaminado con los números, pero hay que tener en cuenta una cosa: la Deportiva puede quedarse fuera del play off ganando siete partidos y puede clasificarse ganando sólo seis (aunque pierda los demás). Todo depende contra quién se sume y contra quién no. Y es que los cuatro duelos ante rivales directos valdrán doble más el golaverage.

«El equipo no consigue ser lo regular que debiera. En casa estamos haciéndolo más o menos bien, pero fuera nos está costando puntuar. No hemos sido ese equipo fiable que queremos ser. Se nos han acabado los comodines». Sin querer buscar una justificación, Larrea se refirió al partido de Las Palmas de Gran Canaria como un duelo muy complicado por el césped artificial: «Parece otro fútbol; no nos favorece nada. Pero no lo podemos poner como excusa. Nos quedan dos salidas a campos con esa superficie y tenemos que ganar. Si queremos estar entre los cuatro primeros, hay que vencer fuera y en casa».

Por otro lado, el Real Madrid Castilla ha fijado el encuentro de la jornada 30 frente a la SD Ponferradina para el domingo 24 de marzo a las 20.30 horas. Ese fin de semana no hay Liga en Primera División.