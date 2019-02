El Pajariel cae con honra

A. ESTÉVEZ | VALENCIA

Valencia Basket acabó con la buena racha de un Embutidos Pajariel Bembibre PDM que lo intentó hasta el final en un choque que estuvo igualado hasta el minuto 24. Pero 10 malos minutos de las leonesas, entre el final del tercer cuarto y el inicio del último, abrieron una brecha en el luminoso que al final resultó insalvable (65-49).

Embutidos Pajariel Bembibre PDM buscaba en San Luis un triunfo balsámico que le acercase a la zona noble de la tabla clasificatoria. Un triple de Quirante colocó por delante a las leonesas a 6´42 para el descanso (17-18), y el partido entraba en una fase de toma y daca, con intercambios de canastas y alternancias en el luminoso. La igualdad era absoluta, y a tres minutos para el final del cuarto el marcador arrojaba un empate a 25 puntos. Un triple de Range colocaba a las visitantes con tres puntos de ventaja (27-30), aunque Moore recortaba las diferencias a solo un punto al descanso (29-30).

La dinámica del partido no cambió en el inicio del tercer cuarto. Valencia Basket movió el banquillo, apretó los dientes en defensa y secó por completo el ataque de un Bembibre que de ahí al final del cuarto solo fue capaz de anotar dos puntos ante los 10 que firmaron las locales para entrar en el cuarto decisivo con 8 de renta (47-39). Las cosas no mejoraron en el inicio del último cuarto. El cuadro local no cedía en defensa y Moore y Brown elevaban la ventaja local hasta los 12 puntos (51-39, minuto 32). Lo intentó Bembibre hasta el final, pero ya no pudo enjugar las diferencias.