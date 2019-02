Palabra vital de ocho leyendas del deporte

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LeÓN

El deporte leonés cuenta con excelsos representantes, con embajadores que han llevado el nombre de la provincia a multitud de escenarios en los que han saboreado las mieles del éxito. Diario de León, con las Jornadas del Deporte Leonés, reunió a ocho destacados representantes de una forma de vida en la que valores como el compañerismo, la superación, compromiso y esfuerzo cuentan con capítulos de relevancia. Carolina Rodríguez, Juanín García, Manuel Martínez, José Manuel García, Beirán, Mariano Arias ‘Marianín’, Juan Carlos Rodríguez y Celsa García fueron los ponentes en ocho jornadas en los que su trayecto como deportistas de élite se entrelazó con sus vivencias personales y la formación personal. Un ejemplo para todos los niños y niñas, también adultos y aficionados en general que pudieron disfrutar en primera persona de la palabra de ocho destacados campeones.

Carolina Rodríguez, una deportista ejemplar que ha hecho de la gimnasia el mejor camino posible para demostrar que con trabajo y entrega nada es imposible, fue la primera en desglosar su experiencia de muchos años, nade menos que 25, en el tapiz. «El deporte te enseña a elegir tu camino en la vida y soy la que soy gracias a la gimnasia». Así se expresaba la gimnasta española más laureada en el Nacional y diploma olímpico en Río. Carolina siempre lo tuve claro. «Para hacer algo tienes que contar con ilusión, y más en el deporte. Te tienes que entregar por completo y hacer frente a las situaciones negativas que se te presenten. Nadie puede pensar que no lo puedes conseguir».

Por su parte Juanín García, un leonés que puede presumir de ser campeón del mundo y medallista olímpico a través del balonmano, precisaba que para llegar tan alto nadie le regalón nada. El esfuerzo, uno de los valores del deporte que apuntaron también otros de los protagonistas de las Jornadas, fue una de sus claves. «Si te esfuerzas todo es posible. Si tienes un sueño, lucha por él». Uno de los mejores jugadores de la historia del balonmano español y actual integrante del Abanca Ademar con el que hace años se dio a conocer, añadía que «en la vida, como en el deporte, si no piensas en mejorar empeoras y si no piensas en superarte vas hacia atrás. A mí me gusta entrenar y competir, aunque es duro. Por suerte nunca he tenido lesiones graves. He intentado cuidarme y hacer una vida sana», remarcaba un ejemplo de pasión por el deporte que espera seguir en activo «hasta que el cuerpo aguante. Aún tengo objetivos por cumplir».

De la gimnasia y el balonmano al atletismo a través de dos grandes protagonistas. No sólo de León, también a nivel español e internacional, Manuel Martínez y José Manuel García. El primero, el gran capitán de la selección española, el lanzador de peso con más preseas nacionales y medalla de bronce en los Juegos de Atenas, incidía en los valores del deporte como ejes de la formación personal. Unos valores que precisamente sitúa en las propias personas. «El deporte es la herramienta que te exige aplicarlos, pero son propios de la persona». Atenas como momento más importante de su trayecto deportivo, Manuel Martínez apuntaba que «es fundamental trabajar para lo que te gusta. No dejarte y en cierta medida reconocer que a veces las cosas no salen como quieres, pero que a cada caída la solución pasa por levantarse. También hay que prestar atención a los detalles. A veces los pasamos en alto y son los que pueden llevarte a acabar en un peldaño o en otro más alto». Y como protagonista de lo que es un deportista de élite, también se refirió a uno de los momentos más duros que tarde o temprano llega a todos, la retirada. «El deportista de élite tiene que reinventarse cuando llega el momento de la retirada. Es duro pero la vida del atleta no dura eternamente».

La primera semana de las Jornadas del Deporte Leonés concluía con la conferencia de José Manual García, un atleta único que no quiso hacer las maletas para irse de su casa en La Robla y que llegó a erigirse en uno de los grandes del atletismo en el campo a través y la maratón. Éxitos que le reportaron el premio Príncipe de Asturias. «Mirando hacia atrás no me arrepiento de nada, y menos de haberme quedado en La Robla a pesar de que conté con ofertas para ir becado a la Blume». También se refirió a los valores del deporte recalcando que un deportista puede nacer, pero también es precisa la formación y el trabajo diario. «La genética es vital en el deporte de élite, pero no sirve de nada si no la entrenas», palabra de todo un campeón con sello leonés para el que la fortaleza mental es necesaria para llegar lejos. «A veces los triunfos en la categoría de base, si no se asimilan bien, pueden afectarte a nivel psicológico cuando llegas a sénior y ves que no ocurre lo mismo». Otro José Manuel, en este caso de apellido Beirán, también contó con un destacado protagonismo. Lo hacía como uno de los grandes embajadores del baloncesto leonés fuera de sus fronteras. Y con la medalla de plata olímpica de Los Ángeles 1984 en su cuello. Beirán incidía en el talento como una de las claves del éxito, pero no la única. «Para llegar alto necesitas tres cosas: talento físico, técnico y, sobre todo actitud. Puedes tener talento pero si no lo combinas con la actitud nunca llegarás a ser un deportista de élite. También hay que tener en cuenta que entre los ingredientes para llegar lejos aparecen el control, el compromiso y el reto. Para afrontar con éxito las dificultades no puedes olvidarte de ellos. Y ahí el entrenador de base es esencial. Porque más que enseñarte a tirar o pasar te hace amar el baloncesto».

Mariano Arias ‘Marianín’, todo un Pichichi de Primera División y un emblema para la Cultural, llenaba el Club de Prensa de León arropado por ex compañeros y una destacada representación de la cantera culturalista, hizo un repaso a su trayecto hasta la élite que lo llevó a ser internacional y también a lograr el Pichichi. «Para mí representa una emoción muy grande el haber militado en la Cultural. Es el club donde me hice como jugador y con el que he vivido grandes días». También se refirió a su condición de jugador. «Yo fui con la cabeza lo mismo que Messi es con los pies».

Juan Carlos protagonizó la penúltima entrega. Todo un campeón de la Copa de Europa con el Barcelona. «Fue un momento muy especial para mí. También el título continental con la sub-21 en Valladolid». Sobre los técnicos que más le marcaron destacó: «Cruyff, Cantatore y Luis Aragonés fueron con los que me quedo en cuanto a personalidad y aportación», apuntó.

Y como colofón, una de las pioneras del fútbol femenino leonés y por extensión nacional, Celsa García. La jugadora internacional destacó el trabajo como clave para llegar alto. «En el fútbol, como en la vida, la suerte no es esencial sino el trabajo». También se acordó de Aurora y Presen: «El fútbol femenino les debe mucho».