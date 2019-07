Palatsí se va al Burgos, rival directo de la Cultural en Segunda

Jorge Palatsí no estará en la Cultural la próxima temporada. La falta de entendimiento entre el club leonés y el portero castellonense, que tenía contrato en vigor, ha precipitado la salida del futbolista, quien ha cerrado su fichaje por el Burgos. Además, el regreso de Leandro Montagud y la llegada de Lucas Giffard complicaban la continuidad de Palatsí, que tenía firmada una ficha demasiado alta para encajarla en el nuevo presupuesto. El guardameta sumaba cuatro temporadas en el Reino de León y fue uno de los artífices del ascenso. También rindió a buen nivel el año de Segunda, aunque el último curso no estuvo tan acertado. De todas formas, la Cultural, en un primer momento, quiso renovarle, aunque con una oferta a la baja que él no aceptó.