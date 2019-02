Tras parchear, no hay disculpa

L

a Cultural parcheó el pinchazo estival en pleno invierno. Cambió un tercio de su plantilla para cumplir con el objetivo marcado para esta temporada. Quedar primero de grupo y regresar a una Segunda División, que se perdió por la cabezonería del sistema y por la paciencia incomprensible de una dirección poco resolutiva, son las asignaturas a aprobar a final de curso. El ejercicio deportivo comenzó mal planificado. No cabe en ningún plan deportivo con el mayor presupuesto de la Segunda División B, con millones de euros invertidos para recuperar la plata, confeccionarlo con un solo portero, un lateral derecho, otro izquierdo y un delantero. Eso sí, llenar el centro del campo sin ton ni son, con futbolistas que no se sabe ni cuál es su posición ni dónde juegan. No conozco en muchos años de fútbol una composición de equipo tan descompensada en cada una de sus líneas. Y que después de corregirla en este mercado tan desequilibrado como es el de invierno que acaba de concluir, todavía hay una línea fundamental, la defensa, parca de la seguridad que obliga una categoría tan ‘perra’ como es la Segunda B. Me falta un central más. Aira llegó para llevar a Segunda División al equipo de más presupuesto de la categoría de bronce. Tiene en sus manos a la plantilla más cara de la Segunda División B. Compensada o descompensada es la que hay. Ya no valen remiendos. Ni el fútbol es así. Ni hay rival pequeño. León clama por una Cultural en Segunda.